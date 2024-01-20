Непал намерен перенять опыт РК в создании е-правительства

Астана и Катманду выразили желание освободить владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований и по туризму, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

Посол Казахстана в Индии Нурлан Жалгасбаев посетил столицу Непала для углубления связей между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство РК.

В Катманду Жалгасбаев встретился с министром иностранных дел Н.Саудом. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего политического сотрудничества между странами.

Кроме того, собеседники отметили актуальность создания политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами РК и Непала, а также условились ускорить согласование проектов двустороннего соглашения об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований и по туризму.

Во время встреч посла Казахстана с гендиректором отдела координации международного экономического сотрудничества министерства финансов Ш.Непалом, дуайеном «Почетного консульского корпуса Непала» В.Агарвалом и президентом конфедерации промышленности Непала (Confederation of Nepalese Industries – CNI) Р.Агарвалом стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В частности, стороны договорились рассмотреть возможность подписания соглашений по торговле, по защите и поощрении двусторонних инвестиций между двумя странами.

Было подчеркнуто, что бизнес-сообщество Непала выражает заинтересованность в совместной работе с казахстанскими коллегами в решении вопросов торгово-экономической, транспортной связи, поддержки и защиты двусторонних инвестиций и освобождения от двойного налогооблажения.

Кроме того, CNI заинтересовался проведением совместных исследований, обмен опытом в области гидроэнергетики, сельского хозяйства, информационных технологий и электронного правительства.