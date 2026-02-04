Как сообщили в областной прокуратуре, в Павлодаре хоккейный корт был незаконно передан в частные руки, объект безвозмездно использовался в коммерческих целях на протяжении трех лет, но коммунальные расходы погашались за счет бюджета.

В одном из районов бухгалтер за три года незаконно перечислила себе около 6 млн тенге. По этому факту уголовное дело за присвоение или растрату вверенного чужого имущества уже находится в суде. Заключались фиктивные договоры по проживанию спортсменов в несуществующих гостиницах, из-за чего ущерб составил 2,8 млн тенге. В целом в деятельности спортивных школ выявлены хищения и фиктивные выплаты на 10 млн тенге. Кроме того, в спортивных организациях работали тренеры с поддельными дипломами и работники, ранее привлеченные к уголовной ответственности за правонарушения против здоровья населения и нравственности.

Проверки также показали, что большинство спортивных объектов находится­ в изношенном состоянии: есть разрушенные трибуны, протекающие крыши, отсутствуют условия для лиц с инвалидностью, ряд помещений не соответствует санитарным и пожарным требованиям. По всем нарушениям внесены акты надзора для их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности.