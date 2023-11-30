Несуществующие земельные участки продавали астанчанам

Фиктивные земельные участки близ Астаны продавал мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции столицы

Фото: Kazpravda.kz

Оперативники управления полиции района Алматы столицы установили 39-летнего мужчину, который продавал несуществующие земельные участки в пригороде Астаны.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 3 уголовной статьи «Мошенничество».

Ранее на подозреваемого в полицию пожаловался житель Астаны, лишившийся 2,5 млн тенге. Потерпевший хотел купить земельный участок под строительство дома в пригородном поселке. Его знакомый ссылался на связи в госучреждении, уверял, что сможет помочь с оформлением земли.

По такому же сценарию мошенник обманул другого горожанина, присвоив 3 млн тенге.

В ходе расследования полицейские установили, что мужчина для пущей убедительности даже показывал обманутым астанчанам земельные участки, которые они должны были получить по привлекательной цене.

Подозреваемый признался в мошенничестве. Сейчас известно о четырех потерпевших, однако полиция устанавливает причастность мужчины к аналогичным преступлениям в столице.