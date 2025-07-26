«Нет!» поколению NEEТ

Колонка обозревателя
0
Асет Калымов

Недавно автору этих строк на глаза попалась интересная новость, гласящая, что в Алматинской области почти вдвое – с 46 тыс. до 26 тыс. человек – сократилось число молодых людей категории NEET (с английского Not in Education, Employment or Training), то есть молодежи, которая нигде не учится и не работает.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В числе причин снижения уровня безработицы среди местной молодежи экспертами называются открытие промышленных и аграрных предприя­тий, развитие сферы малого бизнеса, повышение качества образования.

Согласно статистическим данным, в регионе проживают свыше 420 тыс. граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Получается, что еще недавно каждый девятый из них относился к категории NEET. В большинстве своем такие ребята сидят на шее у родителей либо ищут возможность легкого заработка – порою с криминальным душком. Ведь не секрет, что расплодившиеся ныне мошенники, а также наркодельцы набирают себе в подручные именно таких безработных юношей и девушек.

Далек от мысли, что привыкшие к дармовщине молодые люди вдруг образумились и массово встали к станку, открыли собственный бизнес или поступили на учебу в вузы и колледжи. Потому как дефицит рабочих рук и инженерных кадров остается одной из самых острых проблем отечественной экономики.

По данным центров занятости, среди тех, кто ищет работу, популярны вакансии водителей такси, охранников, курьеров по доставке еды, официантов, барменов, SMM-менеджеров, видеографов. А вот объявления на сайте headhunter.kz по поиску рабочих и инженеров месяцами остаются невостребованными. Как рассказал мне один из местных предпринимателей, на его заводе имеется свыше ста вакансий на должности электриков, механиков, сварщиков, токарей и слесарей с зарплатами от 350 тыс. до 800 тыс. тенге.

Кстати, это предприятие находится в сельской местности, а ведь именно из аулов в города массово перебирается молодежь – таксовать, катать тележки на базарах, словом, перебиваться случайными заработками. Неужели они зарабатывают больше рабочих заводов и крестьянских хозяйств?

По информации местных властей, большинство самозанятых, в том чис­ле базарные торговцы, не осуществляют пенсионных отчислений, не имеют социальных гарантий по защите трудовых прав. В то же время на промышленных и аграрных предприятиях гарантирован стабильный доход, имеются перспектива карьерного роста и возможность приобрести жилье на льготных условиях.

На мой взгляд, для искоренения иждивенчества необходима кардинальная смена мышления молодежи, которую следует воспитывать на лучших примерах людей старшего поколения.

Одним из таких считаю ученого Юрия Ивановича Сухарникова, который в свои 85 лет (!) продолжает трудиться в РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК». Он – автор проекта по выпуску кремнеуглеродного нанокомпозита – уникального материала, получаемого из рисовой шелухи. Совсем скоро под руководством профессора металлургии в Алма­ты будет запущено производство, не имеющее аналогов в мире.

И таких примеров можно привес­ти множество. Но почему же им не внимает наша молодежь? Почему многие специалисты продолжают уезжать за границу в поисках высокооплачиваемой работы? Понятно, что в развитых странах есть возможность больше заработать. Но кто же будет поднимать отечественную экономику, развивать науку, социальную сферу? Стоит над этим задуматься…

Все колонки автора
#безработица #молодежь #NEET

Популярное

Все
В краю Шести городов
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Гранты на правовую и социальную помощь
Стартовала уборка озимой пшеницы
Армия вооружилась «цифрой»
На границе появятся грузовые беспилотники
Нарушения привели к трагедии
Монополист не предавал огласке
Главное в приборе – точность
Нападение на врача – это угроза здоровью и безопасности нации
В Долинке все спокойно
Объективная информация из первых уст
Мошенники под видом риелторов обманывали владельцев квартир в Акмолинской области
Это нужно всем
Хвостатая мафия старого парка
Бюджет остается социально ориентированным
Подвиг, о котором нельзя забыть
Песни, рожденные сердцем
Желдірме
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
В Атырау свекла слаще
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
Скутеры вне закона: на Капшагае у нарушителей изъяты гидроциклы
Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс
Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
Первый урожай арбузов собирают в Жамбылской области
Разъяснительный штаб после пожара на «Big Шанхай» открыли в Астане
В Шымкенте прошел XII Гражданский форум
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
Казахстан и Чехия укрепляют культурные связи
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки

Читайте также

Это нужно всем
За комфорт надо заплатить
Почему мы перестали читать длинные тексты
Больше активности и открытости

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]