В числе причин снижения уровня безработицы среди местной молодежи экспертами называются открытие промышленных и аграрных предприя­тий, развитие сферы малого бизнеса, повышение качества образования.

Согласно статистическим данным, в регионе проживают свыше 420 тыс. граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Получается, что еще недавно каждый девятый из них относился к категории NEET. В большинстве своем такие ребята сидят на шее у родителей либо ищут возможность легкого заработка – порою с криминальным душком. Ведь не секрет, что расплодившиеся ныне мошенники, а также наркодельцы набирают себе в подручные именно таких безработных юношей и девушек.

Далек от мысли, что привыкшие к дармовщине молодые люди вдруг образумились и массово встали к станку, открыли собственный бизнес или поступили на учебу в вузы и колледжи. Потому как дефицит рабочих рук и инженерных кадров остается одной из самых острых проблем отечественной экономики.

По данным центров занятости, среди тех, кто ищет работу, популярны вакансии водителей такси, охранников, курьеров по доставке еды, официантов, барменов, SMM-менеджеров, видеографов. А вот объявления на сайте headhunter.kz по поиску рабочих и инженеров месяцами остаются невостребованными. Как рассказал мне один из местных предпринимателей, на его заводе имеется свыше ста вакансий на должности электриков, механиков, сварщиков, токарей и слесарей с зарплатами от 350 тыс. до 800 тыс. тенге.

Кстати, это предприятие находится в сельской местности, а ведь именно из аулов в города массово перебирается молодежь – таксовать, катать тележки на базарах, словом, перебиваться случайными заработками. Неужели они зарабатывают больше рабочих заводов и крестьянских хозяйств?

По информации местных властей, большинство самозанятых, в том чис­ле базарные торговцы, не осуществляют пенсионных отчислений, не имеют социальных гарантий по защите трудовых прав. В то же время на промышленных и аграрных предприятиях гарантирован стабильный доход, имеются перспектива карьерного роста и возможность приобрести жилье на льготных условиях.

На мой взгляд, для искоренения иждивенчества необходима кардинальная смена мышления молодежи, которую следует воспитывать на лучших примерах людей старшего поколения.

Одним из таких считаю ученого Юрия Ивановича Сухарникова, который в свои 85 лет (!) продолжает трудиться в РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК». Он – автор проекта по выпуску кремнеуглеродного нанокомпозита – уникального материала, получаемого из рисовой шелухи. Совсем скоро под руководством профессора металлургии в Алма­ты будет запущено производство, не имеющее аналогов в мире.

И таких примеров можно привес­ти множество. Но почему же им не внимает наша молодежь? Почему многие специалисты продолжают уезжать за границу в поисках высокооплачиваемой работы? Понятно, что в развитых странах есть возможность больше заработать. Но кто же будет поднимать отечественную экономику, развивать науку, социальную сферу? Стоит над этим задуматься…