Недавно автору этих строк на глаза попалась интересная новость, гласящая, что в Алматинской области почти вдвое – с 46 тыс. до 26 тыс. человек – сократилось число молодых людей категории NEET (с английского Not in Education, Employment or Training), то есть молодежи, которая нигде не учится и не работает.