Нет прививки? Привет, корь!

По данным департамента сан­эпидконтроля ЗКО, свыше 63% заболевших не привиты от кори по причине отказов от вакцинации, медицинских отводов, недостижения возраста для плановой вакцинации. В 25,3% случаев иммунный статус неизвестен. Лишь в 5,6% заболевшие имеют полный курс прививок.

В 43% заражение произошло от заболевших ранее членов семей, при этом провоцирующим фактором стал отказ родителей от плановой вакцинации в 1 год и 6 лет, а также от экстренной вакцинации по эпидемиологическим показаниям, которая была предложена при регистрации первого случая в семье.

В очагах заболевания проводится комплекс мероприятий. Установлено медицинское наблюдение за 645 контактными, по эпидпоказаниям подлежащим людям сделана вакцинация против кори.

Врачи напоминают, что корь может протекать в тяжелой форме с такими осложнениями, как пневмония, отит, энцефалит, менингоэнцефалит, которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.