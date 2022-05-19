Статьи Нет времени для сна 19 мая 2022 г. 0:10 Игорь Прохоров Музей-заповедник «Ботай» присоединился к акции «Ночь в музее», его сотрудники подготовили увлекательную программу для посетителей из разных уголков страны. Среди ночных мероприятий – спектакль на тему одомашнивания лошади. Также туристам дали возможность самим помолоть зерно на каменной зернотерке, помнящей руки людей энеолита, почистить лошадиную шкуру древним скребком, а также изготовить своими руками керамический сосуд, такой же, каким пользовались много веков назад наши предки – насельники Великой степи. А еще посетители готовили кумыс по старинным рецептам. Для самых активных были предусмотрены стрельба из лука и метание копий. Нашлось время и для конных прогулок, и для представления «Зов предков», и зажжения символического огня Ботая. – По своей значимости поселение Ботай занимает центральное место в истории степной цивилизации. Научные изыскания ботайской культуры получили широкий резонанс в мире, результаты позволяют ответить на многие вопросы загадочной истории человечества, – говорит Куаныш Шакшаков, и. о. директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай». По его словам, на этом поселении за период его существования древними людьми построено не менее 250 жилищ. С первого дня раскопок ученые обнаружили огромное количество костей лошади. Результат оказался ошеломительным: лошади Ботая не принадлежат ни к одному из известных ранее видов. Ученые пришли к выводу, что шесть тысяч лет назад на территории Казахстана впервые была одомашнена лошадь. Это была настоящая сенсация, считалось, что лошадь одомашнили гораздо позже. Сейчас музей-заповедник «Ботай» уделяет особое внимание развитию туристического кластера. Для популяризации этого археологического памятника запланировано введение в строй двух объектов: визит-центра на территории села Лобаново, находящегося на пересечении основных туристических потоков Имантау-Шалкарской и Зерендинской курортных зон. В селе Никольское Айыртауского района Северо-Казахстанской области запланирована реконструкция здания двухэтажной школы под научную базу. Основная цель – систематизация всего накопленного археологами материала (начиная с 1980 года) и размещение артефактов в фондохранилище с соблюдением нужного режима. Научные сотрудники музея-заповедника усиленно работают для популяризации Ботая. Одним из успешных проектов стала передвижная выставка «Атқа міну мәдениеті – дала өркениетінің мұрасы». Она путешествует по стране и имеет массу положительных откликов среди ученых, историков и всех неравнодушных к истории своей страны граждан. Пред. След. Пред. След.