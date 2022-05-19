Статьи
Нет времени для сна
Игорь Прохоров

Музей-заповедник «Ботай» присоединился к акции «Ночь в музее», его сотрудники подготовили увлекательную программу для посетителей из разных уголков страны.

Среди ночных мероприятий – спектакль на тему одомашнивания лошади. Также турис­там дали возможность самим помолоть зерно на каменной зернотерке, помнящей руки людей энеолита, почис­тить лошадиную шкуру древним скребком, а также изготовить свои­ми руками керамический сосуд, такой же, каким пользовались много веков назад наши предки – насельники Великой степи. А еще посетители готовили кумыс по старинным рецептам. Для самых активных были предусмотрены стрельба из лука и метание копий. Нашлось время и для конных прогулок, и для представления «Зов предков», и зажжения символического огня Ботая.

– По своей значимости поселение Ботай занимает цент­ральное место в истории степной цивилизации. Научные изыскания ботайской культуры получили широкий резонанс в мире, результаты позво­ляют ответить на многие вопросы загадочной истории человечества, – говорит Куаныш Шакшаков, и. о. директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай».

По его словам, на этом поселении за период его сущест­вования древними людьми построено не менее 250 жилищ. С первого дня раскопок ученые обнаружили огромное количество костей лошади. Результат оказался ошеломительным: лошади Ботая не принадлежат ни к одному из известных ранее видов. Ученые пришли к выводу, что шесть тысяч лет назад на территории Казахстана впервые была одомашнена лошадь. Это была настоящая сенсация, считалось, что лошадь одомашнили гораздо позже.

Сейчас музей-заповедник «Ботай» уделяет особое внимание развитию туристического кластера. Для популяризации этого археологического памятника запланировано введение в строй двух объектов: визит-центра на территории села Лобаново, находящегося на пересечении основных турис­тических потоков Имантау-Шалкарской и Зерендинской курортных зон. В селе Никольское Айыртауского района Северо-Казахстанской области запланирована реконструкция здания двухэтажной школы под научную базу. Основная цель – систематизация всего накопленного археологами материала (начиная с 1980 года) и размещение артефактов в фондохранилище с соблюдением нужного режима.

Научные сотрудники музея-заповедника усиленно работают для популяризации Ботая. Одним из успешных проектов стала передвижная выставка «Атқа міну мәдениеті – дала өркениетінің мұрасы». Она путешествует по стране и имеет массу положительных откликов среди ученых, историков и всех неравнодушных к истории своей страны граждан.

Популярное

Все
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Учитель, воспитай ученика!
Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане
Как здоровье, страна?
Твори, выдумывай, пробуй!
Нет времени для сна
...И это все о нем
Два Героя одного села
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Необычный солдат
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Турнир неравнодушных
Государство подразумевает единство
Важен каждый голос
Победили аневризму
Обеспечить эффективные механизмы
Автодром на выезде
Плохое чтение
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Размер МРП увеличен в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Статьи
Два Героя одного села
Статьи
Твори, выдумывай, пробуй!
Статьи
Необычный солдат
Статьи
Как здоровье, страна?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]