Нет времени для сна

– По своей значимости поселение Ботай занимает цент­ральное место в истории степной цивилизации. Научные изыскания ботайской культуры получили широкий резонанс в мире, результаты позво­ляют ответить на многие вопросы загадочной истории человечества, – говорит Куаныш Шакшаков, и. о. директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай».

Среди ночных мероприятий – спектакль на тему одомашнивания лошади. Также турис­там дали возможность самим помолоть зерно на каменной зернотерке, помнящей руки людей энеолита, почис­тить лошадиную шкуру древним скребком, а также изготовить свои­ми руками керамический сосуд, такой же, каким пользовались много веков назад наши предки – насельники Великой степи. А еще посетители готовили кумыс по старинным рецептам. Для самых активных были предусмотрены стрельба из лука и метание копий. Нашлось время и для конных прогулок, и для представления «Зов предков», и зажжения символического огня Ботая.

По его словам, на этом поселении за период его сущест­вования древними людьми построено не менее 250 жилищ. С первого дня раскопок ученые обнаружили огромное количество костей лошади. Результат оказался ошеломительным: лошади Ботая не принадлежат ни к одному из известных ранее видов. Ученые пришли к выводу, что шесть тысяч лет назад на территории Казахстана впервые была одомашнена лошадь. Это была настоящая сенсация, считалось, что лошадь одомашнили гораздо позже.

Сейчас музей-заповедник «Ботай» уделяет особое внимание развитию туристического кластера. Для популяризации этого археологического памятника запланировано введение в строй двух объектов: визит-центра на территории села Лобаново, находящегося на пересечении основных турис­тических потоков Имантау-Шалкарской и Зерендинской курортных зон. В селе Никольское Айыртауского района Северо-Казахстанской области запланирована реконструкция здания двухэтажной школы под научную базу. Основная цель – систематизация всего накопленного археологами материала (начиная с 1980 года) и размещение артефактов в фондохранилище с соблюдением нужного режима.

Научные сотрудники музея-заповедника усиленно работают для популяризации Ботая. Одним из успешных проектов стала передвижная выставка «Атқа міну мәдениеті – дала өркениетінің мұрасы». Она путешествует по стране и имеет массу положительных откликов среди ученых, историков и всех неравнодушных к истории своей страны граждан.