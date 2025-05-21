Айсулу не спеша возвращалась домой. Очередной школьный день не принес ничего положительного: вот уже который месяц она терпела насмешки одноклассников из-за вздернутого носика, торчащих уголков ушей и рассыпанных по всему лицу веснушек. Все попытки девочки рассказать о происходящем маме сводились к шаблонной фразе: «Ты преувеличиваешь».

Женщина одна воспитывала подростка, трудилась посменно и чертовски уставала. Айсулу понимала, как тяжело маме, поэтому старалась лишний раз не досаж­дать ее своими переживаниями, которые предательски копились где-то в глубине сознания.

Вот и на этот раз после очередной порции издевательств со стороны сверстников она думала о том, как же хорошо тем, у кого есть родители, способные встать горой за родное чадо, понять, поддержать, принять без осуждений. В какой-то момент клубок ее мыслей свился в большой запутанный ком, требуя сиюминутного разрешения. Ох уж этот подростковый период!

Впереди она увидела знакомый мост через небольшую реку. Странно, по этому сооружению инженерной мысли школьница ходила все свои 16 лет, но никогда он не казался ей таким четко выраженным…

Тут в ее неокрепший разум пришла страшная мысль – моментально решить свою, как ей казалось, непоправимую проб­лему раз и навсегда. «Какая же я луноликая, когда все кому не лень потешаются надо мной», – шептала девочка, приближаясь к парапету. В последний момент кто-то резко схватил Айсулу за плечо, стараясь как можно дальше оттолкнуть ее от края конструкции...

Безопасная школьная и семейная среда

Образ Айсулу, несмотря на то что является собирательным, – типичный портрет подростка, который оказался один на один с ситуацией, требующей немедленного вмешательства взрослых: родителей, близких, педагогов. По мнению директора департамента аналитики и мониторинга Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен» кандидата педагогических наук Мариам Таиповой, подростковый период сопровождается эмоцио­нальными и психологическими изменениями. Поэтому в это время дети особо нуждаются в доверительных отношениях не только со сверстниками, но и со взрослыми, уверена психолог с 15-летним стажем.

– В пубертатном периоде подростки особенно тяжело реагируют на развод родителей. Им кажется, что их бросили, что они не нужны. Был у меня в практике случай, когда суицидальное поведение объяснялось желанием привлечь к себе внимание взрос­лых. Потребовалось примерно полгода, чтобы вывести ребенка из плачевного состояния. Оказалось непросто найти внутри него самоценность. Я старалась объяснить, что, несмотря на разлад папы и мамы, они все равно любят его безусловно. Благодаря вовремя брошенному спасательному кругу любой человек, будь то несовершеннолетний или взрослый, избавляется от негативных чувств и ощущений, – говорит Мариам Кахармановна.

Важно вовремя заметить изменения и прийти на помощь. Когда подросток чувствует, что его слышат, понимают и принимают, формируется внутренняя опора, позволяющая справляться с трудностями. Доверие становится­ важнейшим условием психоэмоционального благополучия, снижая риск деструктивного поведения.

Недоверие в отношениях с родителями, педагогами или сверстниками, по словам специа­листа, наоборот усиливает чувство одиночества, тревожности и беспомощности. Когда ребенок не ощущает поддержки, он замыкается, избегает контактов и становится уязвимым к внешнему и внутреннему формам насилия. Отсутствие доверительных связей может стать триггером для развития агрессивного или суицидального поведения. Так, например, девочка или мальчик, неоднократно сталкивающиеся с буллингом со стороны одноклассников или замечаниями родителей, как правило, перестают делиться своими чувствами и в конечном итоге прибегают к необдуманным поступкам.

В эпоху огромной загружен­ности взрослых вопрос внимания к детям, к сожалению, нередко отходит на второй план. Порой уставшим мамам и папам, особенно тем, кто растит своих чад без поддержки бабушек и дедушек, проще отмахнуться от назойливых вопросов, всучив ребенку в руки телефон, указав на телевизор или компьютер, выпроводив во двор. В таком формальном отношении и кроется беда. А ведь, как говорит Мариам Таипова, именно безо­пасная школьная и семейная среда, в которой подросток может открыто выражать мысли и чувства, способствует раннему выявлению признаков неблагополучия.

– Атмосфера уважения, доб­рожелательности и открытости формирует чувство уверенности в том, что помощь будет оказана своевременно. Такая среда действует как естественный барьер на пути к насилию и суицидальным проявлениям. Поэтому я всегда подчеркиваю: родители, педагоги, школьные психологи играют ключевую роль в создании доверительных отношений, – отмечает собеседница. – Взрослые, демонстрирующие эмпатию, последовательность, честность и готовность поддерживать подростка без осуждения, становятся­ фигурами привязанности и безопасности. Их личный пример задает норму поведения и коммуникации, в том числе для подрастающего поколения. Так, классный руководитель, который каждый день начинает с короткого общения с учениками, становится для многих подростков тем самым взрослым, кому они доверяют.

Переживаниями нужно делиться

В Национальном научно-прак­тическом институте благополучия детей «Өркен» разработана антибуллинговая программа «ДосболLIKE», направленная на профилактику насилия. Она проходит апробацию в 50 школах республики, и главная ее идея – формирование позитивной атмосферы, благоприятного социаль­но-психологического климата в общешкольном коллективе.

Также работают центры педагогической поддержки родителей. Благодаря целостному подходу создается среда, в которой буллинг активно пресекается, а благополучие каждого ученика становится приоритетом.

– Детям не нужны назидания и морализаторство, им нужен взрос­лый, которому они могут довериться. Да, конечно, есть трудные ребята – те, кто совершенно не верит взрослым, не слышит их и не понимает. Таких спасти может только тот, кто завоюет детское доверие. Важно научить детей социальной компетентности, включающей в себя такие умения, как управление негативными эмоциями, мышлением, поведением, выстраивание взаимовыгодных отношений со сверстниками и взрослыми, проявление настойчивости и самоконтроля, – добавляет педагог-психолог.

Обучение педагогов и родителей приемам эмпатического общения, распознаванию сигналов дистресса и методам поддержки подростков также является важным направлением профилактики. Ведь когда родители незрелы с точки зрения психоэмоционального развития, они не умеют принять ребенка с его чувствами и сложностями, не могут поддержать.

– Родитель осуждает за желания, ругает за слезы, стыдит за злость, винит за ошибки. «Нечего тут капризы устраивать», «Сам виноват», «Мы с папой тебя таким не воспитывали»… Получается, что ребенок остается один на один со своей проблемой, которая вместо ожидаемого решения усугубилась еще больше из-за резкой реакции взрослого. Он чувствует одиночество и боль, не получает опыт эмоциональной близости, что, безусловно, сказывается во взрослой жизни, – резюмирует Мариам Таипова.

Специалист подчеркивает важность формирования молодежных сообществ, в которых дети и подростки могут открыто делиться переживаниями, получать поддержку и обмениваться опытом, что снижает риск социальной изоляции. В прошлом году, например, был создан волонтерский проект «Менің бауырым», благодаря которому студенты вузов вели группы поддержки для школьников. Такой подход позволил снизить тревожность и повысить самооценку у участников.

Достаточно ли этого в реалиях­ современности? Скорее всего, нет. Спикер уверена: школы и цент­ры психологической поддерж­ки должны внедрять системы раннего выявления и сопровож­дения подростков, требующих повышенного педагогического внимания. При этом речь идет не об одной методике диагнос­тики, а о комплексном подходе, при котором важной составляющей выступает педагогическое наблюдение и сотрудничество учителей и родителей.

Кроме того, к эффективной практике относятся регулярные индивидуальные консультации, подключение групп поддержки, использование анонимных каналов обращения. Данные механизмы позволяют подросткам обращаться за помощью, не опасаясь осуждения.

Важно понимать и помнить: в профилактике суицидального поведения детей и подростков значимую роль играют взрослые. Именно они в ответе за судьбы и жизни несовершеннолетних. И тогда, возможно, таких как Айсулу, принявших опрометчивое решение, будет значительно меньше.