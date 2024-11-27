Неустойчивая погода ожидается в конце ноября в Казахстане

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

Специалисты «Казгидромета» предоставили прогноз погоды на последние дни месяца, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики обещают снег, дождь, гололед, туман и усиление ветра на большей части территории республики.

«В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды. В середине недели осадки (дождь, снег), гололед, туман и усиление ветра в южной части запада республики, а к концу месяца уже на большей части страны, при этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана»,  сообщили в метеослужбе.

Там же добавили, что существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

#погода #Казгидромет #прогноз #ноябрь

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