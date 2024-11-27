Неустойчивая погода ожидается в конце ноября в Казахстане

Синоптики обещают снег, дождь, гололед, туман и усиление ветра на большей части территории республики.

«В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды. В середине недели осадки (дождь, снег), гололед, туман и усиление ветра в южной части запада республики, а к концу месяца уже на большей части страны, при этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана», – сообщили в метеослужбе.