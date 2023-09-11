New Media Forum откроется в Алматы

12 сентября 2023 года в Алматы состоится первый Форум Новых Медиа (New Media Forum). Спикеры и хэдлайнеры Форума соберутся в гостинице «Казахстан» для обсуждения статуса новых медиа. Главные цели мероприятия - определение современных вызовов и оценка их влияния на казахстанское общество.

В качестве спикеров выступят:

Сессия №1 НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ МИРОПОРЯДОК

Эльдияр Кененсаров, блогер, инфлюенсер, автор проекта "Eki bala" и "Asia Mix" (Кыргызстан); Тимур Абдуллин, со-основатель и руководитель интернет-портала Repost.uz (Узбекистан); Даурен Меркеев, главный редактор YouTube канала "Airan" (Казахстан); Сашни Бишвас, мультимедийный журналист и соучредитель In Old News (Индия); Михаил Краймер, эксперт смешанных единоборств и автор научно-развлекательного видео журнала "Вестник MMA" (Россия).

СЕССИЯ №2 ЭВОЛЮЦИЯ МЕДИАРЫНКА

Айдос Сарым, депутат Мажилиса Республики Казахстан (Казахстан); Абылайхан Камаладин, основатель QAMALLADIN bloggers agency (Казахстан); Дильмурад Рахимов, управляющий директор International Media Service (Казахстан); Юлия Сычева, эксперт в области авторского права и медиа, руководитель практики контент-комплаенс в консалтинговой фирме, Партнер Lumieres (Россия).

СЕССИЯ №3 КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ И НОВЫЕ МЕДИА

Марат Оралгазин, сценарист, актер, ведущий, продюсер B.A.S. PRODUCTION (Казахстан); Айзатулла Хуссейн, основатель музыкальной платформы Ozen (Казахстан); Ерболат Беделхан, певец, хореограф, актер, сценарист, продюсер, участник групы Орда (Казахстан); Алишер Утев, кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер (Казахстан); Иса Меликов, продюсер международных телевизионных проектов (Азербайджан), Александр Аксютиц, директор продюсерского центра Qazaq Media (Казахстан).

СЕССИЯ №4 НОВАЯ МЕДИАЭТИКА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Никита Шаталов, автор телеграм-канала "Шаталканал", депутат Мажилиса Республики Казахстан (Казахстан); Серик Камбарбаев, ведущий благотворительного фонда Asar-Ume, блогер (Казахстан); Нурлан Байжигитулы, теолог, политический деятель, главный имам мечети Астаны имени "Ырыскелді қажы" (Казахстан); Галым Калиакбаров, стендап-комик "Stand Up Astana" (Казахстан); Перизат Мырзахмет, продюсер сериалов, журналист (Казахстан); Гульмира Кусаинова, главная редакторка интернет-издания Manshuk (Казахстан).

СЕССИЯ №5 МЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОПРОСТРАНСТВА

Александр Мелентьев, YouTube продюсер каналов-миллионников, основатель продюсерского центра "Expert Media Group" (Казахстан);, Абай Сейфулла, журналист, автор YouTube проектов Abay LIVE, Qasqa Jol, (Казахстан); Маргулан Турсынов, руководитель проекта ZTB.kz (Казахстан); Шынар Сапар, генеральный директор QM.meta - медиа компания, маркетинг 360, директор по маркетингу idocs.kz - платформа по автоматизации бизнес-процессов, Си Ву Ким, представитель Korean Creative Content Agency в странах СНГ (Корея).

Модераторы панельных сессий:

Айгуль Мукей, ведущая новостей телеканала "Жібек жолы", общественный деятель, доцент кафедры "Киноискусство и ТВ" КазНУИ, PR директор;

Динара Сатжан, журналист и телеведущая, предпринимательница и fashion-продюсер;

Газиза Раимбек, журналист и медиаменеджер;

Рустем Бигари, эксперт по искусственному интеллекту, директор Центра поддержки цифрового правительства;

Данияр Медетов, директор Программ школы предпринимательства и инноваций, профессор университета AlmaU, амбасадор Креативных индустрий Kazakh Tourism.

Участие в Форуме будет проходить в гибридном формате - офлайн и онлайн, как для спикеров, так и для участников. Для удобства также будет возможен просмотр Форума в режиме реального времени.

Церемония открытия Форума начнется в 10.00 ч.

Закрытие Форума - в 19.00 ч.

На официальном сайте www.newmediaforum.kz можно найти актуальную информацию о Форуме с возможностью регистрации в качестве участника.

Количество участников ограничено.

Организатором NEW MEDIA FORUM является Фонд развития медиа при поддержке министерства культуры и информации Республики Казахстан.