Об этом во время одной из панельных сессий международной научно-практической конференции и выставки «Развитие медицинского туризма в Республике Казахстан: перспективы и возможности» сообщил председатель правления АО «Научный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В современном мире цифровизация выходит на передовые разных отраслей жизнедеятельности. Медицина – не исключение. Несколько дней назад Национальный центр нейрохирургии в Астане посетили профессоры из Японии Yasuke Sato и Takahashi Junichiro из Медицинского университета Showa University (Токио, Япония).

По информации пресс-службы Центра, профессор Yasuke Sato – доктор медицинских наук, заведующий Институтом анализа мозговых функций и цифровой медицины Showa University. Он специализируется в области эпилепсии, нейрофизиологии и применения искусственного интеллекта в нейрохирургии. Профессор активно занимается разработкой цифровых технологий, позволяющих анализировать мозговую активность и определять эпилептогенные зоны с помощью ЭЭГ-исследований и ИИ.

– Профессор Yasuke Sato впервые в мире применил искусственный интеллект в диагностике эпилепсии. Наши сотрудники скоро поедут к нему в Токио. Думаю, такой обмен опытом положительно отразится и на вопросах развития медицинского туризма в Казахстане, – сказал Серик Акшулаков, рассказывая коллегам об истории деятельности научного центра нейрохирургии.

В период с 2011 по 2024 года на базе Центра проведено 778 операций по лечению эпилепсии у детей. 245 хирургических вмешательств проведено при фармакорезистентной форме эпилепсии, 125 – при эпилептической энцефалопатии и 418 операций при симптоматической эпилепсии.

– Хирургическое лечение показало высокую эффективность: у примерно 25% пациентов удалось полностью устранить эпилептические приступы с последующей полной отменой противоэпилептических препаратов. У оставшихся 75% зафиксирована стойкая ремиссия с выраженным снижением частоты приступов, что позволило значительно сократить дозу препаратов, ранее применявшихся в рамках полифармакотерапии. Наиболее выраженный терапевтический эффект достигнут у пациентов с фокальной формой фармакорезистентной эпилепсии, – привел данные глава АО «Научный центр нейрохирургии».

Отметим, что помимо прочих достижений, представители Центра могут смело похвастаться единственным в Центральной Азии аппаратом «Гамма-нож». На нем уже выполнено свыше 2000 операций.