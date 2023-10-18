38 тысяч га пастбищ вернули государству в СКО

Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

348 пастбищных угодий выделили с нарушением норм земельного законодательства в СКО

Фото: Kazpravda.kz

247 пастбищных угодий вернули государству в СКО, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области. 

Прокуроры СКО установили, что должностные лица местных исполнительных органов, нарушая требования Земельного кодекса, незаконно предоставили 348 пастбищных угодий вблизи сел на общей площади 54 тысячи га.

По мерам надзорного органа акимат области и департамент по управлению земельными ресурсами через суд возвратили 247 земельных участков площадью 38 тысяч га. По оставшимся участкам работа продолжается.

Для устранения дефицита пастбищ по рекомендации прокуратуры акиматы увеличили площадь земель населенных пунктов на 114 тысяч га.

С субъектами агропромышленного комплекса заключены меморандумы, направленные на устранение потребности в пастбищах. Как результат, в регионе для сельского населения дефицит в пастбищных угодьях снижен с 538 тысяч до 386 тысяч га.

 

#село #СКО #прокуратура #земля #дефицит #пастбища

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