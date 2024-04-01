Незаконную госзакупку почти на 75 млн тенге предотвратили в Акмолинской области

Прокуратура Ерейментауского района провела анализ деятельности местных властей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

Фото: пресс-служба Минтруда

Установлено, что акимат района на веб-портале утвердил план закупок пяти водораспределительных пунктов на сумму 75 млн. тенге. Средняя цена за единицу составила 15 млн тенге.

«Данная закупка запланирована незаконно способом из одного источника путем прямого заключения договора. Выяснилось, что средняя цена за единицу товара составляет 9,3 млн тенге, что на 5 млн тенге дешевле. Суммарная экономия составляет 29 млн тенге», — пояснили в надзорном органе.

По акту надзора закупка отменена, виновный привлечен ответственности.