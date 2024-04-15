Незаконную премию в размере 13,4 млн тенге выплатили себе работники госучреждения Степногорска

Прокуратурой города Степногорск в ходе надзорной деятельности выявлены факты необоснованной выплаты премий работникам государственного органа.

«Установлено, что государственным учреждением при отсутствии экономии по определенным законодательством видам расходов за два года произведено необоснованное премирование работников на сумму 13,4 млн тенге. К примеру, только за три месяца учреждение необоснованно премировало шестерых работников на сумму 6,6 млн тенге. Размер премий каждого работника составил более 1 млн тенге», - говорится в сообщении.