Ни дня без творчества

Статьи,Своё дело
192
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Государственная поддержка помогла Гульмире Айгожиной открыть собственную мастерскую

фото предоставлены Гульмирой Айгожиной

Творческий путь мастерицы начинался со школьной скамьи, еще тогда она удивляла учителей и одноклассников своим талантом. Однажды даже не поверили, что рисунок, который девочка принесла для участия в конкурсе, нарисовала она сама.

По профессии Гульмира Айго­жина – учитель. В том, что она будет преподавать в школе, никто и не сомневался. Девочка росла в семье педагогов, родители час­то брали ее с собой на работу. Окончив школу, она отучилась на учителя начальных классов. Но любовь к творчеству сыграла свою роль, и девушка решила продолжить обучение, подав документы на художественно-графический факультет. Получив диплом, молодой специалист без труда устроилась на работу – снова в школу, а позже стала педагогом дополнительного образования в детском доме.

Здесь она вместе с детьми творит и сегодня. Гульмира Мухамет-Кызыровна очень любит своих учеников, поэтому каждый ее урок больше похож на своеобразный мастер-класс с интересными идеями.

А в свободное время, которого катастрофически мало, она увлекается древним казахским ремеслом – войлоковалянием. Ее знакомство с техникой валяния началось с интереса к натуральным материалам и традиционному ремеслу. Шерсть она выбрала не случайно – это экологически чистый, живой и полезный материал, созданный самой природой. Он обладает особыми свойствами: согревает, «дышит», благоприятно влияет на здоровье и энергетику человека.

– Кроме того, валяние – это техника с глубокими корнями. С этим материалом работали наши предки, создавая предметы быта, одежду, обереги. И сегодня, несмотря на развитие современных технологий, интерес к шерсти и ручному труду лишь возрастает, – говорит мастерица.

Вообще-то с войлоком женщина познакомилась благодаря программе «Усадьба», где увидела технику сухого валяния. Ее поразило, как с помощью иглы можно из шерсти создать цельный образ. В той же программе впервые узнала о мокром валянии. Но прежде чем приступить к работе самой, Гульмира Айгожина изучала литературу, знакомилась с материалами и историей этой техники.

Свое первое изделие запомнила на всю жизнь.

– Помню, как, вдохновившись увиденным, приобрела шерсть и сваляла свой первый цветочек. Именно этот опыт по-нас­тоящему поразил меня: ощущение, что из мягкого, живого материала рождается форма, было незабываемым. А потом я решила пойти на мастер-класс по мокрому валянию, где сваляла свою первую небольшую сумочку, скорее – косметичку. Эмоции были очень сильными, и я поняла, что хочу идти дальше, – признается мастерица.

Сейчас все ее работы безупречны. Они пользуются популярнос­тью не только в республике, но и за рубежом. Кстати, Гульмира Айгожина в составе делегации от Восточно-Казахстанской области побывала на Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Работы, выполненные в национальном стиле, покорили как казахстанцев, так и иностранных гостей и сейчас путешествуют по миру.

Главный источник вдохновения мастерицы – безграничная любовь к искусству. Работа с войлоком приносит ей искреннюю радость и внутреннюю гармонию. Большое влияние на творчество оказывает природа – ее формы, ритмы, естественные цвета и фактура.

– В мире войлока есть мастера, чье творчество вдохновляет меня и помогает расти. Я постоянно наблюдаю за работами коллег, в том числе через профессиональные страницы в Instagram, где мастера делятся своими находками и техниками. Особую ценность для меня имеют личные встречи – на крупных выставках и конкурсах, которые проходят как в нашей области, так и на рес­публиканском уровне. Именно там происходят живой обмен опытом, знакомство с новыми идеями и творческое общение, которое мотивирует развиваться и искать собственный путь в войлоке, – поделилась она.

Гульмира Айгожина предпочитает использовать отечественную шерсть, которую покупает в Таразе. Для нее принципиально важно работать именно с местным, натуральным материалом. Сухое валяние практически не использует – лишь в редких случаях. Мокрое, говорит она, сложнее и требует максимальной концентрации: в процессе могут смещаться элементы, форма, толщина полотна, поэтому здесь важны точность, аккуратность и четкое понимание результата.

Большое внимание мастерица уделяет подбору цветовой гаммы. Цвета должны быть гармоничными, что называется «со вкусом». Здесь ей помогает профессиональное художественное образование – знание основ цветоведения, композиции. Она постоянно следит за современными тенденциями, но при этом обязательно добавляет в каждую работу что-то свое, авторское.

– В работе использую дополнительные материалы: вискозу, различные волокна, маргиланский шелк из Узбекистана. Планирую работать с шифоном. Сочетание разных фактур делает войлок более выразительным и живым, – поясняет мастерица.

Процесс создания изделия достаточно трудоемкий и многоэтапный. Все начинается с наброска – идеи будущей работы. Затем подбирается цветовая гамма, после чего наступает один из самых важных этапов – раскладка шерсти. От нее все и зависит: если допустить ошибку, изделие может получиться неравномерным, где-то слишком тонким, а где-то плотным. ­Поэтому здесь требуются внимательность и опыт.

– Самый любимый этап для меня, когда раскладка уже завершена и начинается само валяние с помощью воды и жидкого мыла. Это по-настоящему медитативный, живой процесс. И, конечно, особое удовольствие я получаю в финале, когда вижу готовый результат. Этот момент всегда приносит радость и чувство удовлетворения от проделанной работы, – рассказывает Гульмира Айгожина.

В прошлом году она принимала участие в крупном проекте «Одно село — один продукт» и вышла в финал. Получив грант на развитие своего дела, нашла помещение в аренду и открыла собственную мастерскую, приоб­рела необходимые инструменты и материалы.

– Сегодня это пространство не просто мастерская – это место развития моего собственного дела. Я искренне благодарна палате предпринимателей «Атамекен» за поддержку и помощь. Этот опыт вдохновляет двигаться дальше, делиться своим ремес­лом с другими, – говорит мастерица. – Благодарна организаторам выставок за возможность показывать и продавать свои работы. Очень хочется, чтобы в нашем городе появилось постоянное творческое пространство, где мастера и художники могли бы обмениваться идеями, проводить личные и совместные выс­тавки, а наши изделия видели и приобретали люди.

Для тех, кто хочет освоить ремесло валяния, Гульмира Айгожина проводит мастер-классы и занимается с учениками. Она передает им знания и опыт, которыми обладает сама.

#бизнес #ремесло #Гульмира Айго­жина #валяние

Популярное

Все
Труд – это шанс на новую жизнь
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
Три оси – одна проблема
Зимнее настроение
Для повышения качества первичной помощи
В объективе – снежный барс
Первородная природа пространства
С учетом потребностей рынка труда
Водопровод – за счет возвращенных активов
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Новоселье под Новый год
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Место работы – небо
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Зовет в горы Актас
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Голос мира
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

Комфортно, функционально, безопасно
Работа без формализма
Определен проект повестки
Ментальное здоровье и человеческий капитал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]