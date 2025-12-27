Творческий путь мастерицы начинался со школьной скамьи, еще тогда она удивляла учителей и одноклассников своим талантом. Однажды даже не поверили, что рисунок, который девочка принесла для участия в конкурсе, нарисовала она сама.

По профессии Гульмира Айго­жина – учитель. В том, что она будет преподавать в школе, никто и не сомневался. Девочка росла в семье педагогов, родители час­то брали ее с собой на работу. Окончив школу, она отучилась на учителя начальных классов. Но любовь к творчеству сыграла свою роль, и девушка решила продолжить обучение, подав документы на художественно-графический факультет. Получив диплом, молодой специалист без труда устроилась на работу – снова в школу, а позже стала педагогом дополнительного образования в детском доме.

Здесь она вместе с детьми творит и сегодня. Гульмира Мухамет-Кызыровна очень любит своих учеников, поэтому каждый ее урок больше похож на своеобразный мастер-класс с интересными идеями.

А в свободное время, которого катастрофически мало, она увлекается древним казахским ремеслом – войлоковалянием. Ее знакомство с техникой валяния началось с интереса к натуральным материалам и традиционному ремеслу. Шерсть она выбрала не случайно – это экологически чистый, живой и полезный материал, созданный самой природой. Он обладает особыми свойствами: согревает, «дышит», благоприятно влияет на здоровье и энергетику человека.

– Кроме того, валяние – это техника с глубокими корнями. С этим материалом работали наши предки, создавая предметы быта, одежду, обереги. И сегодня, несмотря на развитие современных технологий, интерес к шерсти и ручному труду лишь возрастает, – говорит мастерица.

Вообще-то с войлоком женщина познакомилась благодаря программе «Усадьба», где увидела технику сухого валяния. Ее поразило, как с помощью иглы можно из шерсти создать цельный образ. В той же программе впервые узнала о мокром валянии. Но прежде чем приступить к работе самой, Гульмира Айгожина изучала литературу, знакомилась с материалами и историей этой техники.

Свое первое изделие запомнила на всю жизнь.

– Помню, как, вдохновившись увиденным, приобрела шерсть и сваляла свой первый цветочек. Именно этот опыт по-нас­тоящему поразил меня: ощущение, что из мягкого, живого материала рождается форма, было незабываемым. А потом я решила пойти на мастер-класс по мокрому валянию, где сваляла свою первую небольшую сумочку, скорее – косметичку. Эмоции были очень сильными, и я поняла, что хочу идти дальше, – признается мастерица.

Сейчас все ее работы безупречны. Они пользуются популярнос­тью не только в республике, но и за рубежом. Кстати, Гульмира Айгожина в составе делегации от Восточно-Казахстанской области побывала на Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Работы, выполненные в национальном стиле, покорили как казахстанцев, так и иностранных гостей и сейчас путешествуют по миру.

Главный источник вдохновения мастерицы – безграничная любовь к искусству. Работа с войлоком приносит ей искреннюю радость и внутреннюю гармонию. Большое влияние на творчество оказывает природа – ее формы, ритмы, естественные цвета и фактура.

– В мире войлока есть мастера, чье творчество вдохновляет меня и помогает расти. Я постоянно наблюдаю за работами коллег, в том числе через профессиональные страницы в Instagram, где мастера делятся своими находками и техниками. Особую ценность для меня имеют личные встречи – на крупных выставках и конкурсах, которые проходят как в нашей области, так и на рес­публиканском уровне. Именно там происходят живой обмен опытом, знакомство с новыми идеями и творческое общение, которое мотивирует развиваться и искать собственный путь в войлоке, – поделилась она.

Гульмира Айгожина предпочитает использовать отечественную шерсть, которую покупает в Таразе. Для нее принципиально важно работать именно с местным, натуральным материалом. Сухое валяние практически не использует – лишь в редких случаях. Мокрое, говорит она, сложнее и требует максимальной концентрации: в процессе могут смещаться элементы, форма, толщина полотна, поэтому здесь важны точность, аккуратность и четкое понимание результата.

Большое внимание мастерица уделяет подбору цветовой гаммы. Цвета должны быть гармоничными, что называется «со вкусом». Здесь ей помогает профессиональное художественное образование – знание основ цветоведения, композиции. Она постоянно следит за современными тенденциями, но при этом обязательно добавляет в каждую работу что-то свое, авторское.

– В работе использую дополнительные материалы: вискозу, различные волокна, маргиланский шелк из Узбекистана. Планирую работать с шифоном. Сочетание разных фактур делает войлок более выразительным и живым, – поясняет мастерица.

Процесс создания изделия достаточно трудоемкий и многоэтапный. Все начинается с наброска – идеи будущей работы. Затем подбирается цветовая гамма, после чего наступает один из самых важных этапов – раскладка шерсти. От нее все и зависит: если допустить ошибку, изделие может получиться неравномерным, где-то слишком тонким, а где-то плотным. ­Поэтому здесь требуются внимательность и опыт.

– Самый любимый этап для меня, когда раскладка уже завершена и начинается само валяние с помощью воды и жидкого мыла. Это по-настоящему медитативный, живой процесс. И, конечно, особое удовольствие я получаю в финале, когда вижу готовый результат. Этот момент всегда приносит радость и чувство удовлетворения от проделанной работы, – рассказывает Гульмира Айгожина.

В прошлом году она принимала участие в крупном проекте «Одно село — один продукт» и вышла в финал. Получив грант на развитие своего дела, нашла помещение в аренду и открыла собственную мастерскую, приоб­рела необходимые инструменты и материалы.

– Сегодня это пространство не просто мастерская – это место развития моего собственного дела. Я искренне благодарна палате предпринимателей «Атамекен» за поддержку и помощь. Этот опыт вдохновляет двигаться дальше, делиться своим ремес­лом с другими, – говорит мастерица. – Благодарна организаторам выставок за возможность показывать и продавать свои работы. Очень хочется, чтобы в нашем городе появилось постоянное творческое пространство, где мастера и художники могли бы обмениваться идеями, проводить личные и совместные выс­тавки, а наши изделия видели и приобретали люди.

Для тех, кто хочет освоить ремесло валяния, Гульмира Айгожина проводит мастер-классы и занимается с учениками. Она передает им знания и опыт, которыми обладает сама.