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Нигматулин: Все достижения Казахстана – это результат титанического труда Елбасы
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что главное достижение Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – это формирование единой нации, устремленной к новым горизонтам успешного будущего. Об этом сообщили в пресс-службе Мажилиса, передает Kazpravda.kz.

Говоря о тридцатилетии политического лидерства Нурсултана Назарбаева, cпикер Мажилиса подчеркнул, что это не просто юбилейная дата, это - историческое событие, ставшее отправной точкой становления суверенного государства.

"Первый Президент Казахстана предопределил ход целой эпохи, он воплотил многовековую мечту наших предков о сильном и независимом государстве", - считает Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на главных достижениях Елбасы, среди которых - обретение подлинной Независимости, установление всеми признанных границ, строительство новой столицы, выход на траекторию устойчивого роста, сохранение и укрепление единства казахстанского общества и безусловный международный авторитет Казахстана.

"Все это стало возможным благодаря титаническому труду Нурсултана Абишевича Назарбаева. Главное же достижение нашего Елбасы – это формирование единой нации, устремленной сегодня к новым горизонтам успешного будущего", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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