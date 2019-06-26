Никакого разграбления не было и нет – Абдрахимов о гуманитарной помощи для жителей Арыси

Информация о хищении предназначенных для жителей Арыси товаров в выставочном центре, распространенная в социальных сетях, является ложной. Об этой на своей странице в Instagram сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, передает Kazpravda.kz
.
"Ночью всю гуманитарную помощь перевезли в ТЛЦ Шымкента, поскольку торгово-логистический центр более приспособлен для хранения продуктов. Остатки воды и б/у одежды, принесенных горожанами, разрешили забрать пострадавшим из Арыси. Никакого разграбления не было и нет", – написал он.
Акимат Шымкента сообщает, что городской пункт сбора и распределения продовольственных товаров для жителей Арыси переведен в торгово-логистический центр (ТЛЦ). Эта мера вызвана возрастающим объемом поступающего продовольствия, которое везут со всех регионов страны. ТЛЦ станет единым центром приема гуманитарной помощи для пострадавших жителей Арыси.
В связи с этим принято решение о раздаче остаточной продукции, скопившейся в выставочном центре, на месте, а основная продукция ТЛЦ будет напрямую направляться в эвакуационные пункты.
Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арысь
Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.
Президент поручил
министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.
Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление
по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.
Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль
. Эвакуированных людей размещают
в нескольких пунктах в Шымкенте.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел
в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.
Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев
и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев
.
Глава государства встретился
с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел
жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил
принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.
Позднее сообщили о том, что все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены
и переданы родителям.
Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие
в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыси.Контакты и реквизиты
, для желающих оказать помощь пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси.