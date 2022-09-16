Свежий выпуск
Низкий поклон и материнская благодарность
Ирина Горнова, Кокшетау

Экстренную операцию по спасению жизни заключенного провели акмолинские врачи.

Через несколько дней после прибытия этапом в акмолинскую колонию заключенный Жанатай Б. пожаловался на острую боль в области бедра. Осмотрев больного, тюремный терапевт Наталья Юхновец заметила явную бледность с синюшным оттенком. Вызвала совместителей, хирургов из районной больницы. Вечером, наконец, помощь прибыла. Накинув теп­лый халат, Наталья Владимировна побежала в медчасть. У дверей операционной стояли хирурги, все в крови.

– У меня подкосились ноги, – вспоминает она. – «Живой, не волнуйтесь, – видимо, по моему взгляду они поняли, о чем я подумала. – И продолжают: «Мы сделали все, что смогли, нужно срочно звонить в область сосудистому хирургу и туда везти, времени нет, можем не успеть».

Приезжие врачи, осмотрев больного, были уверены, что это абсцесс, планировали вскрыть его, назначить консервативное лечение, но при вскрытии все оказалось иначе. Кровь из крупного артериального сосуда фонтаном ударила по хирургам. Затампонировав артерию, уезжая, еще раз сказали: «Связывайтесь срочно с областью!» ​

Риск был большой, длительно держать артерию закрытой чревато постепенным некрозом ткани конечности, потерей ноги. И вообще неизвестно, сколько бы продержалась тампонада. В случае ее выпадения – мгновенная смерть. Но выхода не было.

– Время было позднее, двенадцатый час ночи, я стала звонить в областную больницу Кокшетау, – вспоминает На­талья Юхно­вец. – Со слезами и мольбой просила пригласить сосудистого хирурга. Нужно отдать должное приемному покою, через несколько минут мне перезвонил доктор Евгений Ермолаев. После нескольких моих слов, четко и уверенно сказал: «Срочно везите! Жду!» Ночная дорога была, кстати, учрежденческая «таблетка» ревела и гремела всю дорогу, а я молилась, только бы успеть.

В операционной областной больницы нас ждали. Операция по удалению аневризмы пахово-бедренной артерии с пораже­нием сегмента прошла успешно. Внимательный, корректный сосудистый хирург Ермолаев, которого видела впервые, произвел неизгладимое впечатление – профессионал, верный себе и профессии.

Уже через несколько дней заключенный Жанатай Б. был выписан и вернулся в колонию. Под наблюдением медиков учреж­дения он быстро пошел на поправку. Жанатай отбывал наказание за наркотики, сам нар­коман со стажем, но побывав в такой ситуации, очень задумался. Это могло случиться с ним где угодно, и вряд ли кто-то из его прежнего окружения помог бы ему. «Внимание и своевременная помощь сотрудников колонии дали мне шанс, а золотые руки хирурга подарили жизнь», – уезжая из учреждения, благодарил Жанатай.

А недавно в колонию позвонила мама уже бывшего заключенного Жанатая, женщина большую часть разговора плакала, благодарила за неравнодушие сотрудников учреждения. «Моего сына спас врач Акмолинской областной больницы… Низкий ему поклон и материнская благодарность. Пожалуйста, передайте ему...». ​

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