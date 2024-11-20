Ночной забег «Jeniske birge jugir» пройдет в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

22 ноября в столице на территории Ботанического сада (со стороны главного входа) состоится ночной забег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Регистрация участников пройдет в день мероприятия с 19:00 до 20:30, а старт бегунам дадут в 21:00.

На соревнования приглашаются все желающие, способные преодолеть дистанцию. Как только количество участников достигнет 1 000 человек, регистрация будет закрыта.

В завершение мероприятия состоится розыгрыш 5 велосипедов и главного приза - IPhone 15 Pro.