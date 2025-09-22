В решающем поединке казахстанка билась против Виолетты Аррибас

Представительница команды Казахстана по таеквондо стала серебряным призером международного турнира в Польше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В полуфинале весовой категории до 49 килограммов Ахмедова оказалась сильнее Александры Георгиевой (Болгария) - 2:1.

В решающем поединке казахстанка билась против Виолетты Аррибас (Испания). Соперница одержала победу со счётом 2:0.

Таким образом, Ахмедова завоевала «серебро».