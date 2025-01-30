Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К. С., Онгарбаева Е. А., Сарсембаева Е. Ж. и Ударцева С. Ф., с участием представителей:

субъекта обращения Арыстанова Г. К. – адвоката Сарсенбаева С. М.,

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – советника Генерального Прокурора Адамова Т. Б.,

Министерства юстиции Республики Казахстан – вице-министра Мерсалимовой Л. К.,

Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан – главного консультанта Отдела законодательства Исаметова Б. С.,

Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан – заместителя заведующего Отделом законодательства Сартаевой Н. А.,

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан – главного научного сотрудника доктора юридических наук Ахпанова А.Н.,

Института парламентаризма – исполнительного директора кандидата юридических наук Канатова А. К.,

а также эксперта – доктора юридических наук, профессора Когамова М. Ч.,

рассмотрел в открытом заседании обращение Арыстанова Г. К. о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК).

Заслушав докладчика – судью Конституционного Суда Республики Казахстан Мусина К.С. и участников заседания, изучив материалы конституционного производства и проанализировав нормы действующего права Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция, Основной Закон) частей четвертой и шестой статьи 645 УПК.

Основанием для обращения в Конституционный Суд, по мнению заявителя, является несовершенство уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, в результате которого председательствующий после удаления в совещательную комнату и голосования по вердикту имеет право произвести замену присяжных заседателей в случае установления невозможности участия одного из них в судебном заседании. Если возможность замены выбывшего присяжного заседателя запасным исчерпана, состоявшееся судебное разбирательство признается недействительным и влечет возврат дела к этапу предварительной выборки кандидатов в присяжные заседатели (статья 645 УПК).

Субъект обращения утверждает, что действующим УПК четко не урегулированы пределы окончательного момента допустимой замены присяжных заседателей в совещательной комнате, что наделяет судью широкими дискреционными полномочиями и влечет нарушение равенства между присяжными заседателями и судьей, которое гарантируется Законом Республики Казахстан от 16 января 2006 года «О присяжных заседателях» (далее – Закон о присяжных заседателях) и УПК.

К тому же отсутствие в УПК права обжалования подобного процессуального решения председательствующего, которое отражается только в протоколе судебного заседания, а не в постановлении суда, ограничивает, по мнению субъекта обращения, его право на судебную защиту.

В ходе заседания Конституционного Суда представитель субъекта обращения увеличил объем обращения, ходатайствуя о включении в число оспариваемых норм части пятой статьи 645 УПК, которая также позволяет председательствующему отстранить присяжного заседателя от участия в деле на любом этапе судебного разбирательства, в том числе и в совещательной комнате после вынесения вердикта.

При рассмотрении вопроса о конституционности оспариваемых норм УПК Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Важными инструментами обеспечения прав и свобод человека в правовом государстве выступают конституционная гарантия права каждого защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая судебную защиту, и прямой запрет на ограничение данного права вне зависимости от каких-либо обстоятельств (пункты 1 и 2 статьи 13, пункт 3 статьи 39 Конституции). Разъясняя конституционно-правовой смысл указанных норм Основного Закона, Конституционный Суд ранее указывал, что государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту законным, независимым, компетентным и беспристрастным составом суда (нормативное постановление от 14 июля 2023 года № 21-НП).

Такое же понимание права на судебную защиту содержится и в Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом резолюцией 2200А (ХХI) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 16 декабря 1966 года, ратифицированном Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года.

Статья 75 Конституции включает принципиальную норму об осуществлении правосудия только судом посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. Пунктом 2 указанной статьи установлено, что в случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.

Орган конституционного контроля ранее отмечал, что участие граждан в качестве присяжных заседателей в отправлении правосудия по уголовным делам имеет особую конституционно-правовую значимость. Возможность рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей относится к числу закрепленных Конституцией процессуальных гарантий судебной защиты прав и свобод обвиняемого (нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 24 ноября 2021 года № 2).

Присяжные представляют различные социальные, культурные и профессиональные группы общества. Их участие в судебном процессе позволяет повышать качество расследования уголовных дел, обеспечивать независимость, объективность и состязательность судебного процесса, а также преодолевать недоверие общества к правосудию и таким образом способствовать укреплению судебной власти.

2. Основной Закон не закрепляет порядка реализации конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод, отсылая регулирование этого вопроса на уровень закона.

Из содержания подпункта 6) пункта 3 статьи 61 и статьи 75 Конституции следует, что такие вопросы регулируются законами, устанавливающими организационно-правовое построение судебной системы и процедуры отправления правосудия.

Таким образом, правовой статус, гарантии независимости, правовые, экономические и организационные основы обеспечения деятельности присяжных заседателей, уголовно-процессуальная форма производства по делам с участием присяжных заседателей, условия, основания, последовательность их действий и решений, оформление итогов рассмотрения уголовного дела в таком суде регулируются Конституционным законом Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (далее – Конституционный закон), УПК (статьи 630-666) и Законом о присяжных заседателях.

Пункт 1 статьи 1 Конституционного закона гласит, что судебная власть в Республике Казахстан принадлежит только судам в лице постоянных судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному судопроизводству в случаях и порядке, предусмотренных законом.

В связи с этим статья 52 УПК устанавливает, что рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции осуществляется единолично судьей, а по указанным в данной статье категориям преступлений по ходатайству обвиняемого – судом с участием присяжных заседателей в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей.

УПК также наделяет присяжных заседателей исключительным полномочием устанавливать наличие преступного деяния, доказанность или недоказанность совершения его подсудимым и его виновность в совершении вмененного деяния.

3. Одним из основополагающих начал деятельности органов судебной власти является независимость и беспристрастность суда. Конституция уделяет этому особое внимание, провозглашая в пунктах 1 и 2 статьи 77, что судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону, какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону.

В одном из своих нормативных постановлений Конституционный Суд отмечал, что «государство обязано обеспечить такие условия отправления правосудия и организации судебной власти, при которых исключались бы любые возможности неправомерного воздействия на судью, препятствующие свободному принятию им решений, основанных на Конституции, законах и его внутреннем убеждении» (нормативное постановление от 6 декабря 2023 года № 36-НП).

Эффективному выполнению возложенной на присяжных заседателей задачи способствует закрепление в УПК их прав, гарантий реализации этих прав, обязанностей и ответственности, то есть определение процессуального статуса присяжного заседателя.

На присяжного заседателя в период осуществления им обязанностей в суде распространяются гарантии независимости судей, установленные пунктами 1 и 2 статьи 77 Конституции, статьями 1, 4, 25, 26 и 28 Конституционного закона, соответствующими нормами УПК, а также статьей 17 Закона о присяжных заседателях.

В частности, независимость присяжного заседателя при исполнении им обязанностей в суде обеспечивается: 1) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия (статьями 630-666 УПК); 2) запретом под угрозой ответственности какого бы то ни было вмешательства в деятельность присяжного заседателя по участию в осуществлении правосудия (статьи 407-411 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года). Кроме того, присяжный заседатель, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять необходимые меры по обеспечению безопасности присяжного заседателя, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от присяжного заседателя поступит соответствующее заявление, а также в случаях, когда будут обнаружены другие свидетельства угрозы безопасности указанных лиц или сохранности их имущества (статьи 95-98 УПК, Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»).

4. Беспристрастность суда присяжных обеспечивается особой процедурой их отбора и формирования коллегии присяжных путем случайной выборки кандидатов в присяжные заседатели из находящегося в суде единого списка кандидатов в присяжные заседатели. В ходе этой процедуры осуществляется: освобождение председательствующим кандидатов в присяжные заседатели от участия в рассмотрении дела; разрешение вопросов о самоотводе и об отводе кандидатов в присяжные прокурором, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, подсудимым и его защитником; немотивированный отвод кандидатов в присяжные заседатели государственным обвинителем, а также подсудимым и (или) его защитником (статьи 639-644 УПК).

Конституционный Суд отмечает, что на данном этапе судебного разбирательства имеется множество факторов, которые суду стоит принимать во внимание, чтобы избрать такой состав присяжных заседателей, который сможет объективно и беспристрастно оценивать обстоятельства рассматриваемого конкретного уголовного дела и не поставит под сомнение итоговый вердикт. В целях объективного решения вопроса об освобождении кандидата в присяжные заседатели от участия в рассмотрении дела председательствующий и стороны при отборе присяжных заседателей могут задавать кандидатам вопросы, имеющие значение для формирования коллегии присяжных. Кандидат в присяжные заседатели должен правдиво отвечать на вопросы председательствующего и сторон, задаваемые при отборе для участия в рассмотрении дела, а также представлять по их требованию иную необходимую информацию о себе и отношениях с другими лицами, участвующими в деле (части четвертая и пятая статьи 639 УПК).

В целях обеспечения беспристрастности суда законами (статья 647 УПК, статья 13 Закона о присяжных заседателях) на присяжных заседателей налагаются особые ограничения. Им запрещается: 1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания дела; 2) вступать в контакт во время слушания дела с лицами, не входящими в состав суда, без разрешения председательствующего; 3) собирать сведения в ходе разбирательства дела вне судебного заседания; 4) разглашать сведения об обстоятельствах, ставших им известными в связи с их участием в закрытом судебном заседании, а также нарушать тайну совещательной комнаты.

Невыполнение присяжным заседателем обязанностей, а также несоблюдение указанных ограничений влекут ответственность, установленную законом.

Приступая к исполнению обязанностей, присяжные присягают исполнять свои обязанности честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, доводы, обстоятельства дела, разрешать дело по своему внутреннему убеждению и совести, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку (часть вторая статьи 646 УПК).

Присяжные, как указывалось выше, не вправе нарушать тайну совещания и голосования по поставленным перед ними вопросам (подпункт 4) части четвертой статьи 647 УПК), а их совещание, голосование и вынесение ими вердикта осуществляются в совещательной комнате, присутствие в которой иных лиц, за исключением судьи, не допускается (статья 655 УПК).

5. Суд присяжных представляет собой особый элемент судебной системы, который состоит из профессионального судьи и коллегии присяжных заседателей, принимающих решение по трем основным вопросам факта. Основная часть судебного процесса организуется профессиональным судьей, который обладает достаточными полномочиями для рассмотрения дел данной категории, чтобы надлежащим образом балансировать вероятную тенденциозность состава непрофессиональных судей и наличие ряда других обстоятельств, вызванных личностными, профессиональными качествами присяжных, их юридической некомпетентностью, общественным давлением и т.п., обеспечивая объективность и полноту судебного разбирательства.

Для этого в качестве дополнительных гарантий справедливости и беспристрастности суда законодателем в уголовном судопроизводстве предусмотрены институты освобождения либо отстранения присяжного заседателя от участия в деле и замены его запасным присяжным заседателем.

Согласно части третьей статьи 645 УПК, если в ходе судебного разбирательства, но до удаления присяжных заседателей и судьи в совещательную комнату для вынесения вердикта выяснится, что кто-либо из присяжных заседателей не может продолжать участвовать в судебном заседании или отстраняется председательствующим от участия в судебном заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в том порядке, в каком билеты с указанием фамилий запасных присяжных заседателей были извлечены из урны. В случае, если возможности замены выбывших присяжных заседателей запасными исчерпаны, председательствующий объявляет состоявшееся судебное разбирательство недействительным и возвращает судебное разбирательство к этапу предварительной выборки кандидатов в присяжные заседатели в соответствии со статьей 638 УПК.

В соответствии с частью четвертой статьи 645 УПК, если невозможность участия в судебном заседании кого-либо из присяжных заседателей выявится после удаления в совещательную комнату, то судья и присяжные заседатели должны выйти в зал судебного заседания, произвести замену присяжного заседателя запасным и вновь удалиться в совещательную комнату. Если возможность замены выбывшего присяжного заседателя запасным исчерпана, председательствующий объявляет состоявшееся судебное разбирательство недействительным и возвращает судебное разбирательство к этапу предварительной выборки кандидатов в присяжные заседатели (далее – роспуск коллегии присяжных).

Обстоятельства, при наличии которых присяжный заседатель не может продолжать участвовать в судебном заседании, установлены частями второй, третьей и пятой статьи 640 и статьей 642 УПК, частями первой и третьей статьи 10 Закона о присяжных заседателях.

Такие обстоятельства могут стать известными суду не только на этапе предварительного отбора присяжных заседателей, но и позднее в ходе судебного разбирательства.

Полномочия председательствующего по отстранению присяжного, который не может участвовать в деле либо нарушил установленные законом ограничения, и замене его запасным присяжным заседателем являются необходимым и важным элементом процессуального механизма, обеспечивающего конституционное право подсудимого на судебную защиту своих прав и свобод и право на законный состав суда. Указанные положения закона, включая нормы части четвертой статьи 645 УПК, имеют своей целью формирование коллегии присяжных заседателей, отвечающей требованиям независимости и беспристрастности, и не только не нарушают прав участников уголовного судопроизводства, а, напротив, направлены на их обеспечение в соответствии с требованиями Конституции.

Вместе с тем действующий УПК не содержит норм о конкретном этапе судебного разбирательства, после наступления которого замена присяжных и роспуск коллегии присяжных исключены. Конституционный Суд воздерживается от оценки конституционности данного правового пробела, однако считает необходимым выразить свою позицию по этому важному вопросу процессуального права.

В соответствии со статьей 656 УПК деятельность судьи и присяжных заседателей в совещательной комнате состоит из двух последовательных этапов: голосования по основным и дополнительным вопросам вопросного листа и вынесения приговора. Голосование является важнейшим элементом судебного разбирательства, по результатам которого выносится обвинительный либо оправдательный вердикт, и, безусловно, играет определяющую роль для последующего этапа совещания судей. Голосование заканчивается подсчетом голосов, запечатыванием бюллетеней с ответами присяжных заседателей и судьи в конверт и подписанием судьей и присяжными заседателями вопросного листа, которые приобщаются к материалам уголовного дела. Только после выполнения указанных действий судья и присяжные заседатели вправе перейти к завершающему этапу судебного разбирательства – вынесению приговора.

Конституционный Суд полагает, что, если обстоятельства, при наличии которых присяжный заседатель не может продолжать участвовать в судебном заседании, не выявлены до того, как коллегия присяжных и судья в совещательной комнате приступили к голосованию по основным и дополнительным вопросам вопросного листа, и меры по его замене не приняты, отстранение присяжного заседателя после окончания голосования и вынесения вердикта от дальнейшего участия в деле и роспуск коллегии по причине отсутствия запасных присяжных заседателей теряют свой правовой смысл и защитную функцию.

Замена присяжного заседателя и связанный с этим роспуск коллегии присяжных после вынесения вердикта посягают на право подсудимого на справедливое судебное разбирательство. Это особенно важно, если вердикт оправдательный. Если коллегия присяжных вынесла вердикт, то любое вмешательство, включая замену присяжных заседателей и связанный с этим роспуск коллегии, нивелирует правовой смысл ключевых гарантий справедливого судебного разбирательства, принцип окончательности и правовой определенности решения и нарушает пункт 2 статьи 77 Конституции.

Другим существенным недостатком уголовно-процессуального закона является причина роспуска коллегии присяжных. Согласно части первой статьи 644 УПК коллегия присяжных заседателей, рассматривающая дело в суде, образуется путем жеребьевки в количестве десяти присяжных заседателей основного состава и двух запасных. В соответствии со статьей 645 УПК роспуск коллегии присяжных обязателен, если количество запасных присяжных заседателей оказывается недостаточным для формирования коллегии. В случае, если замена присяжных вызвана объективными, не связанными с их беспристрастностью и справедливостью обстоятельствами, выбытие более двух присяжных из состава коллегии влечет за собой ее автоматический роспуск со всеми вышеуказанными негативными последствиями.

Роспуск присяжных и формирование новой коллегии присяжных означают новое рассмотрение дела новым составом суда. Как и любое другое событие, судебное разбирательство невозможно воспроизвести вновь с абсолютной точностью. Различия в оценке доказательств новой коллегией присяжных с учетом особенностей их восприятия, жизненного опыта, ценностных установок неизбежны и это обстоятельство может повлиять на исход уголовного дела.

В связи с этим Конституционный Суд рекомендует учесть данные правовые позиции при дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, а также предусмотреть в нем условия, при которых необходимость замены присяжных заседателей основного состава запасными не приводила бы к вынужденному роспуску коллегии присяжных либо существенно минимизировала бы наступление таких рисков (возможно, и путем увеличения количества запасных присяжных заседателей).

Нарушение присяжным заседателем установленных ограничений Конституционный Суд оценивает как нарушение принципов правосудия, установленных статьей 77 Конституции, непосредственно влияющее на гарантированное Конституцией и международными договорами право на судебную защиту законным, независимым, компетентным и беспристрастным составом суда. Учитывая конституционный приоритет человека, его жизни, прав и свобод, Конституционный Суд находит, что часть пятая статьи 645 УПК, устанавливающая, что любой присяжный заседатель может быть отстранен от дальнейшего участия в деле на любом этапе его рассмотрения в случае несоблюдения ограничений, установленных частью четвертой статьи 647 УПК, не входит в противоречие с Конституцией с учетом правовых позиций Конституционного Суда, изложенных в настоящем нормативном постановлении.

6. В обращении затронут вопрос о форме решения председательствующего об отстранении присяжных заседателей (часть шестая статьи 645 УПК) и возможности автономного обжалования такого решения.

Согласно части первой статьи 344 УПК по всем вопросам, разрешаемым судом во время главного судебного разбирательства, суд выносит постановления, которые подлежат оглашению в судебном заседании. Постановления о прекращении дела, приостановлении производства по делу, избрании, изменении или отмене меры пресечения, отводах, назначении экспертизы и частные постановления в соответствии с частью второй указанной статьи выносятся в совещательной комнате и излагаются в виде отдельных документов. Иные постановления по усмотрению суда выносятся либо в указанном в части второй статьи 344 УПК порядке, либо на месте – в зале судебного заседания с занесением постановления в протокол судебного заседания (часть третья статьи 344 УПК).

Законодатель установил в статьях 415 и 484 УПК правило, согласно которому большинство решений, которые суд первой инстанции выносит в ходе судебного разбирательства, за исключением постановлений о мере пресечения, наложении денежного взыскания, не подлежат апелляционному и кассационному обжалованию и могут быть проверены вышестоящим судом лишь одновременно и в связи с приговором.

Обжалование каждого промежуточного решения нарушало бы целостность процесса и приводило к неоднократному пересмотру одних и тех же обстоятельств.

Нарушения, которые повлияли или могли повлиять на постановление правосудного приговора, допущенные при формировании коллегии присяжных заседателей или при замене присяжных, в соответствии со статьей 433, частью второй статьи 662 и статьей 665 УПК являются основанием для отмены или изменения приговора вышестоящей судебной инстанцией в рамках апелляционного или кассационного обжалования приговора.

Данное законоположение соответствует конституционному принципу независимости суда и установленным Основным Законом принципам правосудия.

Конституционный Суд полагает, что постановление судьи об освобождении присяжного заседателя от дальнейшего участия в деле либо об отстранении присяжного заседателя ввиду допущенных им нарушений имеет исключительное значение и не может рассматриваться как обычное промежуточное решение, не разрешающее дело по существу. Положения постановления не содержат итогового вывода по делу. Однако его последствия значительно шире, чем у большинства процессуальных решений, поскольку непосредственно влияют на гарантии справедливого суда, такие как независимость, беспристрастность и состязательность, затрагивают процессуальные права сторон, особенно подсудимого, так как могут привести к затягиванию судебного процесса.

По мнению Конституционного Суда, решение о замене присяжного заседателя должно быть пропорциональной мерой, оформлено в виде отдельного документа, мотивировано и обосновано с точки зрения обеспечения беспристрастности суда, равенства сторон и права на справедливое судебное разбирательство. Это особенно важно, если выбытие присяжного заседателя влечет за собой неизбежный роспуск всей коллегии присяжных.

Как указано выше, в соответствии со статьей 645 УПК роспуск коллегии присяжных обязателен, если возможность замены выбывшего присяжного заседателя запасным исчерпана. Других оснований для роспуска коллегии присяжных закон не предусматривает. Самостоятельное обжалование очевидного факта недостаточности запасных присяжных заседателей для замены выбывших присяжных, по мнению Конституционного Суда, не может служить инструментом гарантирования права каждого на судебную защиту, поскольку этот факт не может быть устранен вышестоящей судебной инстанцией.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55 – 58, 62, пунктом 3 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать соответствующими Конституции Республики Казахстан части четвертую, пятую и шестую статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

2. Рекомендовать Правительству Республики Казахстан рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенными в настоящем нормативном постановлении.

3. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан