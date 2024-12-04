Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 3 декабря 2024 года № 54-НП

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К. С., Нурмуханова Б.М., Онгарбаева Е. А., Подопригоры Р. А. и Ударцева С. Ф., с участием:

субъекта обращения Щур М. М.,

представителей:

Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка – заместителя Председателя Хаджиевой М. Ж.,

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – советника Генерального Прокурора Адамова Т. Б.,

Министерства юстиции Республики Казахстан – вице-министра Мерсалимовой Л. К.,

Министерства внутренних дел Республики Казахстан – заместителя Председателя Комитета административной полиции Тусупова С. А.,

Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан – заместителя Председателя Комитета промышленности Суюнбаева Ш. Н.,

Министерства иностранных дел Республики Казахстан – директора Международно-правового департамента Жумаканова Н. В.,

Министерства национальной экономики Республики Казахстан – директора Департамента внутреннего администрирования Дарибаева Р. Т.,

Национального центра по правам человека – заведующего Отделом совершенствования законодательства Беисова Б. М.,

Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан – главного консультанта Отдела законодательства Нәреновой А. Е.,

Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан – заместителя заведующего Отделом законодательства Сартаевой Н. А.,

рассмотрел в открытом заседании обращение Щур М. М. о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении» (далее – Закон о дорожном движении) и пункта 5-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об обязательном страховании).

Заслушав докладчика – судью Конституционного Суда Республики Казахстан Подопригору Р. А. и участников заседания, изучив заключения вице-президента Азиатского сообщества международного права PhD Дауленова М. М. и старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института частного права Каспийского общественного университета, главного научного сотрудника Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан кандидата юридических наук Скрябина С. В и другие материалы конституционного производства, проанализировав нормы действующего права Республики Казахстан и отдельных зарубежных государств, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие пункту 1 статьи 6, пункту 2 статьи 10, пункту 1 статьи 12, пункту 2 статьи 14, пункту 1 статьи 21 и пункту 1 статьи 26 Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция, Основной Закон) пункта 1 статьи 65 Закона о дорожном движении и пункта 5-2 статьи 10 Закона об обязательном страховании.

Субъект обращения является гражданином Республики Казахстан, постоянно проживает в Российской Федерации, в компетентном органе которой зарегистрирован автомобиль, принадлежащий ему на праве собственности. При обращении в казахстанскую страховую компанию для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, что является обязательным условием для эксплуатации транспортного средства в Республике Казахстан, ему было отказано в заключении договора. Страховая компания сослалась на вышеуказанные норму Закона о дорожном движении, которой определяется, какие транспортные средства считаются находящимися в международном движении по территории Республики Казахстан, а также норму Закона об обязательном страховании, согласно которой не допускается заключение договора с владельцами транспортных средств, не находящихся в таком движении.

В соответствии с Законом о дорожном движении транспортное средство, принадлежащее субъекту обращения, при въезде в Казахстан не признается находящимся в международном движении по его территории.

Пункт 1 статьи 65 Закона о дорожном движении и пункт 5-2 статьи 10 Закона об обязательном страховании были применены судами первой и апелляционной инстанций в гражданском судопроизводстве (Костанайским городским судом Костанайской области в решении от 21 августа 2023 года; судебной коллегией по гражданским делам Костанайского областного суда в постановлении от 15 ноября 2023 года) при отказе в удовлетворении исковых требований субъекта обращения о понуждении страховой компании к заключению договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства. Субъект обращения считает, что данные нормы Закона о дорожном движении и Закона об обязательном страховании нарушают его права, закрепленные вышеуказанными статьями Конституции.

При проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Закона о дорожном движении и пункта 5-2 статьи 10 Закона об обязательном страховании Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Конституция признает высшими ценностями Республики Казахстан человека, его жизнь, права и свободы.

В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией (пункт 1 статьи 12). Данное фундаментальное положение находит свое выражение в установлении соответствующих механизмов и условий для их реализации в законодательстве Республики Казахстан, создании институтов и инструментов защиты прав и свобод в случае их нарушения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Конституции права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Таким образом, Конституция прямо указывает, что при принятии и применении нормативных правовых актов права и свободы человека имеют первостепенное значение. Это касается не только актов, которые непосредственно закрепляют права и свободы человека и гражданина, но и любых законов и иных нормативных правовых актов, которые так или иначе ограничивают эти права и свободы или иным образом влияют на них.

2. Указанные в обращении оспариваемые нормы затрагивают положения Конституции о запрете дискриминации (пункт 2 статьи 14), праве свободного передвижения (пункт 1 статьи 21) и гарантировании собственности (пункт 2 статьи 26) и их следует рассматривать во взаимосвязи между собой, а также с другими положениями законодательства Республики Казахстан.

Так, недопущение заключения договора обязательного страхования ответственности с владельцами транспортных средств, не находящихся в международном движении по территории Республики Казахстан (пункт 5-2 статьи 10 Закона об обязательном страховании), непосредственно связано с критериями, определяемыми законом для признания транспортного средства находящимся в международном движении (пункт 1 статьи 65 Закона о дорожном движении). В свою очередь, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 51 Закона о дорожном движении незаключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является основанием для запрета их эксплуатации. Аналогичное положение содержится в пункте 1 статьи 7 Закона об обязательном страховании.

3. Вопросы признания транспортного средства находящимся в международном движении регулируются Конвенцией Организации Объединенных Наций о дорожном движении (1968), ратифицированной Законом Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года (далее – Конвенция) и Законом о дорожном движении.

В соответствии с подпунктом b) статьи 1 Конвенции «транспортное средство считается находящимся в «международном движении» по территории какого-либо государства, если оно:

i) принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему обычное местожительство вне этого государства;

ii) не зарегистрировано в этом государстве;

iii) временно ввезено в него».

Данный термин призван определить статус транспортных средств, зарегистрированных в одном государстве и принадлежащих лицам, постоянно проживающим в этом государстве, при их временном въезде и перемещении в другом государстве и упростить передвижение указанных лиц, что соответствует одной из целей Конвенции, изложенных в ее преамбуле, – облегчению международного дорожного движения. Конвенция не рассматривает гражданство одного государства в качестве обязательного условия для признания транспортного средства находящимся в международном движении по территории другого государства.

Приоритетом является факт места жительства (обычного, постоянного) в государстве, где сосредоточены основные жизненные интересы лица, являющегося гражданином этого государства, иностранцем либо лицом без гражданства. Гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий вне Республики Казахстан, в вопросах, связанных с участием принадлежащего ему транспортного средства в международном движении по территории Республики Казахстан, приравнивается к иностранцам и лицам без гражданства, имеющим место жительства в другом государстве. При этом по смыслу Конвенции транспортные средства, принадлежащие лицам, имеющим обычное место жительства в конкретном государстве, вне зависимости от их гражданства, не могут претендовать на признание их участвующими в международном движении по территории этого государства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Закона о дорожном движении транспортное средство «считается находящимся в международном движении по территории Республики Казахстан, если оно эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и:

1) принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Респуб­лики Казахстан;

2) не зарегистрировано в Республике Казахстан;

3) временно ввезено в Республику Казахстан».

Действующая редакция вышеуказанного пункта Закона о дорожном движении вводит дополнительный критерий, отсутствующий в Конвенции, – эксплуатация транспортного средства иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан. Указанный критерий исключает распространение понятия «транспортное средство, находящееся в международном движении» на транспортные средства, которые эксплуатируются гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими вне ее территории, как в случае с субъектом обращения. Это может повлечь указанные выше последствия, связанные с невозможностью заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и эксплуатации транспортного средства.

При этом казахстанское законодательство предусматривает возможность въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан не находящихся в международном движении автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации (Правила и требования въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 нояб­ря 2023 года № 1031). Одним из требований для эксплуатации автотранспортного средства является его государственная регистрация в уполномоченном государственном органе (пункты 9 и 10 указанных Правил).

Однако действующие регистрационные требования ориентированы на транспортные средства, эксплуатируемые физическими лицами, которые постоянно или продолжительно проживают (пребывают) в Республике Казахстан. Так, транспортные средства регистрируются за физическими лицами по их зарегистрированному юридическому адресу в Республике Казахстан (пункт 4 Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10056). Ввиду отсутствия необходимости в смене постоянного места жительства или в силу краткосрочного пребывания в Казахстане у гражданина могут не возникнуть потребность и обязанность регистрации по месту жительства или постановки на учет (регистрации) по месту временного пребывания (проживания), что исключает возможность государственной регистрации транспортного средства по зарегистрированному юридическому адресу.

Таким образом, транспортные средства, принадлежащие гражданам Республики Казахстан, имеющим постоянное место жительства за ее пределами, ввозимые в Казахстан на срок менее одного года, как не признаются участвующими в международном движении, так и не могут быть в конкретных случаях зарегистрированы в уполномоченном государственном органе, что исключает их допуск к участию в дорожном движении на территории Республики Казахстан (подпункты 2) и 4) пункта 1 статьи 60 Закона о дорожном движении).

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Конституции каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора места жительства, кроме случаев, оговоренных законом. По мнению Конституционного Суда, это право связано с выбором средства или способа передвижения. Как было ранее отмечено Конституционным Судом, личный и общественный транспорт является важным средством для реализации каждым права свободного передвижения (нормативное постановление от 27 октября 2023 года

№ 34-НП). Каждый имеет право передвигаться по территории Республики Казахстан, используя на законных основаниях любые приемлемые средства и способы передвижения, не нарушая при этом прав, свобод и интересов других лиц, а также установленных законом ограничений, которые, в свою очередь, должны быть разумными, соразмерными и недискриминационными. Недопущение заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренное пунктом 5-2 статьи 10 Закона об обязательном страховании, во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 65 Закона о дорожном движении лишает лицо возможности эксплуатировать транспортное средство в Республике Казахстан, тем самым косвенно ограничивая его конституционное право свободного передвижения.

Вместе с тем право свободного передвижения каждого по территории Республики Казахстан не относится к числу прав, которые не подлежат ограничению ни в каких случаях (пункт 3 статьи 39 Конституции). Условия допустимости ограничений прав и свобод человека и гражданина установлены пунктом 1 статьи 39 Конституции.

В обращении не ставится вопрос о проверке соответствия ограничений в рассматриваемых нормах законов всем условиям их допустимости. Субъект обращения просит проверить эти нормы в части ограничения по признаку принадлежности к гражданству, поскольку в результате применения данных норм он оказался в неравном положении по сравнению с другими субъектами, чьи транспортные средства либо зарегистрированы в Республике Казахстан, либо признаны находящимися в международном движении по ее территории.

Равенство всех перед законом и судом и запрет дискриминации являются важнейшими конституционными гарантиями прав и свобод человека (статья 14 Конституции). Они распространяются и на случаи применения ограничений прав и свобод человека, что вытекает из норм Конституции и положений международных правовых актов. Так, в соответствии с Сиракузскими принципами толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах (далее – МПГПП, Пакт) 1985 года ни одно из ограничений прав, признаваемых в Пакте, не может быть дискриминационным. Согласно пункту 18 Замечания общего порядка Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций № 27 к статье 12 МПГПП (1999) применение ограничений, допускаемых в соответствии с положениями пункта 3 статьи 12 МПГПП (в отношении права на свободное передвижение и свободу выбора места жительства), не должно противоречить основополагающим принципам равенства и недискриминации.

При этом Конституционный Суд признает, что пользование правами и свободами не обязательно означает одинаковое отношение к гражданам во всех случаях, что согласуется с подходами как в национальном законодательстве, так и в международных правовых актах (Замечание общего порядка Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций № 18 (1989). Но возможные ограничения равноправия должны быть основаны на разумных и объективных критериях и преследовать законную цель. Конституционный Суд не усматривает таких критериев при ограничении права свободного передвижения гражданина Республики Казахстан по ее территории только на том основании, что он постоянно проживает на территории другого государства и эксплуатирует транспортное средство, зарегистрированное в компетентном органе этого государства. Подобные ограничения имеют следствием невозможность для таких граждан осуществлять свои права на равных началах с другими лицами. Граждане Республики Казахстан в силу факта проживания за ее пределами ставятся в неравное положение по сравнению как с гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства с постоянным местом жительства в Казахстане, так и с иностранцами и лицами без гражданства, временно находящимися в Казахстане.

Целью обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, посредством осуществления страховых выплат (пункт 1 статьи 4 Закона об обязательном страховании). Именно этим объясняется обязательность, а не добровольность страхования. В то же время недопущение такого страхования согласно пункту 5-2 статьи 10 Закона об обязательном страховании во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 65 Закона о дорожном движении не связано с защитой указанных интересов третьих лиц. Исходя из материалов конституционного производства, можно констатировать, что целью такого недопущения является решение проблем постоянной эксплуатации в Казахстане транспортных средств, ввезенных из иностранных государств и состоящих в них на учете. Такая цель не может оправдывать введение ограничений, прямо или косвенно связанных с правом свободного передвижения по территории Республики Казахстан ее граждан, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан и временно эксплуатирующих на ее территории на законных основаниях транспортное средство, зарегистрированное в другом государстве.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Конституции собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. В итоговых решениях Конституционного Совета Республики Казахстан (далее – Конституционный Совет) ранее подчеркивалось, что возведение конкретной разновидности прав или свобод до уровня конституционного и объявление в Конституции о ее гарантированности означает, что государство возлагает на себя обязанность обеспечить реализацию этих прав и свобод (нормативные постановления от 12 марта 1999 года № 3⁄2, от 20 апреля 2004 года № 3 и от 29 апреля 2005 года № 3).

Нормы, закрепленные пунктами 1 и 2 статьи 26 и пунктом 3 статьи 39 Основного Закона, предполагают правовую легитимность приобретения имущества, направлены на охрану законных прав собственника от неправомерного вмешательства кого бы то ни было и обеспечение неприкосновенности собственности (нормативное постановление Конституционного Совета от 15 апреля 2004 года № 2). Конституция гарантирует право собственности граждан на любое законно приобретенное имущество. Право собственности на имущество является одним из основных выражений личной свободы человека (нормативное постановление Конституционного Суда от 19 апреля 2024 года № 41-НП).

Гарантированность законом права собственности, предусмотренная пунктом 2 статьи 26 Конституции, выражается в: признании правосубъектности, то есть способности лица иметь и осуществлять право собственности; закреплении механизмов реализации права собственности самим собственником; неприкосновенности собственности; исключительности принудительного лишения имущества и компенсационном характере такого лишения при правомерном поведении собственника; наличии системы мер и способов защиты прав собственника, одним из элементов которой является право на судебную защиту. Кроме того, не допускается принятие нормативных правовых актов, существенно и несоразмерно ограничивающих право собственности или лишающих собственника возможности использовать принадлежащее имущество своей волей и в своих интересах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Согласно пункту 2 этой же статьи собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. При этом право пользования представляет собой юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные естественные свойства, а также получать от него выгоду.

Установленные в Законе о дорожном движении критерии транспортного средства для того, чтобы считать его находящимся в международном движении по территории Республики Казахстан, а также в Законе об обязательном страховании запрет на заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в таком движении, влекущие невозможность эксплуатации транспортного средства отдельными лицами, лишают собственника одного из его правомочий – права пользования. При обстоятельствах, изложенных в обращении, в результате такого запрета собственник не имеет возможности по своему усмотрению извлекать из принадлежащего ему на законных основаниях транспортного средства его полезные свойства (эксплуатировать транспортное средство) при передвижении по территории Республики Казахстан. Это свидетельствует о существенном ограничении его дееспособности как элемента правосубъектности, признание которой является одной из гарантий права собственности по смыслу пункта 2 статьи 26 Конституции.

Органом конституционного контроля Республики Казахстан неоднократно в ранее принятых решениях излагалась правовая позиция в отношении того, что право собственности не является абсолютным (нормативные постановления Конституционного Совета от 15 апреля 2004 года № 2 и от 1 июля 2005 года № 4, Конституционного Суда от 11 июля 2023 года № 20-НП, от 19 апреля 2024 года № 41-НП и др.) и может быть ограничено при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции, но гарантии права собственности, вытекающие из пункта 2 статьи 26 Конституции, не подлежат ограничению в силу пункта 3 статьи 39 Конституции.

6. Новая редакция статьи 65 Закона о дорожном движении, устанавливающая дополнительный критерий, отсутствующий в Конвенции, для признания транспортного средства находящимся в международном движении, и пункт 5-2 статьи 10 Закона об обязательном страховании были введены Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства». Прежняя редакция статьи 65 Закона о дорожном движении соответствовала закрепленному в Конвенции определению транспортного средства, находящегося в международном движении.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Конституции международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан. Согласно нормам Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» каждый действующий международный договор Республики Казахстан подлежит обязательному и добросовестному выполнению Республикой Казахстан (пункт 1 статьи 20), международные договоры Республики Казахстан, ратифицированные Республикой Казахстан и являющиеся действующими, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона (статья 20-1). В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона о дорожном движении в случаях, если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, устанавливаются иные правила, чем те, которые установлены данным Законом, то применяются правила международных договоров. Указанные положения должны учитываться в правотворческой и правоприменительной практике.

7. В ходе конституционного производства его участниками отмечалось, что изменения в оспариваемые нормы были внесены в целях урегулирования проблем, вызванных массовым ввозом и эксплуатацией в Республике Казахстан транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, недобросовестным поведением владельцев этих средств, в том числе невыполнением обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и злоупотреблениями, связанными со статусом транспортного средства, находящегося в международном движении.

Конституционный Суд считает, что решение указанных проблем, включая установление запретов и ограничений, не должно сопровождаться нарушением прав и интересов граждан, которые на законных основаниях, в соответствии со смыслом и положениями Конвенции добросовестно пользовались транспортными средствами, признаваемыми находящимися в международном движении. Кроме того, реализация соответствующих мер должна выражаться не только и не столько в установлении новых правовых норм, но и в улучшении и налаживании государственного администрирования, совершенствовании координации деятельности государственных органов с учетом прав, интересов, обязанностей всех лиц, которых могут затронуть эти меры.

Конституционный Суд полагает, что временно ввезенное в Республику Казахстан и не зарегистрированное в ней транспортное средство, принадлежащее гражданину Республики Казахстан, имеющему постоянное место жительства вне Республики Казахстан, и эксплуатируемое лично им на ее территории, также должно признаваться находящимся в международном движении по территории Республики Казахстан.

8. Конституционный Суд не усматривает признаков нарушения конституционных положений, указанных в обращении и предусмотренных пунктом 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 10 и пунктом 1 статьи 26 Основного Закона, в связи с чем не дает оценку соответствия оспариваемых норм этим конституционным положениям.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72 и пунктами 2 и 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55–58, 62, пунктом 3 статьи 63, пунктами 2 и 4 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать пункт 1 статьи 65 Закона Рес­публики Казахстан «О дорожном движении» соответствующим Конституции Республики Казахстан в той мере, в которой он распространяется на временно ввезенные в Республику Казахстан транспортные средства, не зарегистрированные в Республике Казахстан, принадлежащие иностранцу или лицу без гражданства, не имеющим вида на жительство в Республике Казахстан, и эксплуатируемые ими на территории Республики Казахстан.

2. Признать пункт 1 статьи 65 Закона Рес­публики Казахстан «О дорожном движении» не соответствующим Конституции Республики Казахстан в той мере, в которой он не распространяется на временно ввезенное в Республику Казахстан транспортное средство, не зарегистрированное в Республике Казахстан, принадлежащее гражданину Республики Казахстан, имеющему постоянное место жительства вне Республики Казахстан, и эксплуатируемое лично им на территории Республики Казахстан.

3. Признать пункт 5-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» соответствующим Конституции Республики Казахстан.

4. Правительству Республики Казахстан не позднее шести месяцев после опубликования настоящего нормативного постановления внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан проект закона, направленный на приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенными в настоящем нормативном постановлении.

О принятых мерах в указанный срок проинформировать Конституционный Суд Рес­публики Казахстан.

5. До внесения поправок в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» в отношении транспортных средств, указанных в пункте 2 постановляющей части настоящего нормативного постановления, непосредственно применяются Конституция Республики Казахстан и настоящее решение Конституционного Суда Республики Казахстан.

6. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, являет­ся общеобязательным на всей территории Респуб­лики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

7. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан