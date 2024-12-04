Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 3 декабря 2024 года № 54-НП
62
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 3 декабря 2024 года № 54-НП
«О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении» и пункта 5-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»