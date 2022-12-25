Носить маски рекомендовала казахстанцам главный санврач

Общество
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Заболеваемость по COVID-19 в Казахстане за неделю выросла на 3%.

Фото: Kazpravda.kz

Главный санврач РК посоветовала ношение масок в местах скопления людей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Сегодня в ЦИК состоялось заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

"Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных", - сообщила главный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%. 

Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области), показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.  

В этой связи, Есмагамбетова напомнила, что при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется  ношение масок в местах массового скопления населения.

В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%.  

Учитывая это Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил: 

  • использование просторных помещений для исключения скопления населения;
  • в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
  •  в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия;
  • соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.

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