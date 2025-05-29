Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане

Цифровизация,Президент,Технологии
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Дана Аменова
корреспондент

На данной площадке можно будет использовать криптовалюту для покупки товаров, услуг и других целей

Фото: пресс-служба президента РК

На открытии Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о текущей и дальнейшей цифровой трансформации Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

«Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью. Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом», – сказал Президент.

Он отметил, что особое внимание уделяется искусственному интеллекту.

«Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок. Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну. Кроме того, планируется создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюту можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей», – сообщил Токаев.  
 

#Токаев #AIF #CryptoCity

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