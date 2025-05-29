На данной площадке можно будет использовать криптовалюту для покупки товаров, услуг и других целей

Фото: пресс-служба президента РК

На открытии Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о текущей и дальнейшей цифровой трансформации Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

«Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью. Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом», – сказал Президент.

Он отметил, что особое внимание уделяется искусственному интеллекту.