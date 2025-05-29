На данной площадке можно будет использовать криптовалюту для покупки товаров, услуг и других целей
На открытии Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о текущей и дальнейшей цифровой трансформации Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
«Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью. Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом», – сказал Президент.
Он отметил, что особое внимание уделяется искусственному интеллекту.
«Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок. Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну. Кроме того, планируется создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюту можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей», – сообщил Токаев.