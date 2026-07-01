Новая Конституция: названы стратегические приоритеты развития науки и высшего образования

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вступивший в силу новый Основной Закон РК знаменует собой исторический поворот, впервые закрепив на высшем конституционном уровне приоритеты развития человеческого капитала, образования, науки и прорывных инноваций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, это значимое событие формирует принципиально новые, фундаментальные ориентиры развития страны, в самом центре которых теперь находятся человек, его уникальные знания, профессиональные навыки для полной реализации своего интеллектуального потенциала.

Для сферы отечественной науки и высшего образования эта новелла означает переход на принципиально новый уровень, требующий максимального внимания к качеству подготовки специалистов, развитию прогрессивной исследовательской среды и созданию экосистемы для внедрения передовых инноваций.

Впервые в истории государства стратегические задачи перехода к экономике знаний получили столь незыблемый правовой статус. В эпоху глобальных технологических вызовов новая Конституция четко утверждает – качество обучения и способность оперативно осваивать технологии будущего отныне определяют истинную силу, суверенитет и глобальную конкурентоспособность Казахстана на мировой арене.

Эти конституционные принципы уже находят практическое воплощение в конкретных законодательных решениях. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы».

«Документ направлен на всестороннее совершенствование государственной политики в научно-образовательной сфере, укрепление научного потенциала, поддержку коммерциализации разработок и подготовку высококвалифицированных кадров. В рамках этой работы в стране последовательно расширяются возможности для получения высшего образования. За последние пять лет объем государственного образовательного заказа вырос более чем в полтора раза: количество грантов по программам бакалавриата увеличилось с 51 023 в 2019 году до 77 084 в 2025 году», – говорится в публикации.

Кроме того, параллельно продолжается активное развитие международной академической среды, благодаря чему Казахстан уверенно формирует образовательный центр Центральной Азии. Сегодня в республике работают 32 зарубежных вуза и их филиала, что способствует внедрению лучших мировых практик, росту академической мобильности и повышению общего качества подготовки специалистов.

На базе отечественных университетов создаются центры академического и исследовательского превосходства.

В настоящее время они формируются на базе 11 вузов по таким приоритетным для страны направлениям, как экология, водные ресурсы, энергетическая безопасность, горно-металлургическая отрасль, биотехнологии и агропромышленный комплекс.

Конституционные изменения также напрямую способствуют формированию открытой академической среды, расширяют возможности для международного сотрудничества, оперативного обмена опытом и полноценной интеграции казахстанской науки в глобальное научное пространство.