Новая Конституция: вопросы будущего семейных ценностей и соцзащиты обсудили в Астане

Конституционная реформа
Дана Аменова
Встреча прошла в формате междисциплинарного диалога

Сегодня Институт законодательства и правовой информации совместно с Казахстанским институтом общественного развития провели расширенное экспертное обсуждение проекта новой Конституции РК, сообщает Kazpravda.kz

Ведущие правоведы, политологи и социологи страны рассмотрели ключевые новеллы Основного закона, уделив особое внимание вопросам укрепления института семьи и брака. Встреча прошла в формате междисциплинарного диалога. Ученые и эксперты детально проанализировали предлагаемые формулировки статей, касающихся защиты материнства, отцовства и детства, а также конституционного статуса брака.

Открывая дискуссию, директор Института законодательства и правовой информации, доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова отметила стратегическую важность научной проработки конституционных реформ.

«Проект новой Конституции – это не просто свод обновленных норм, это отражение нового этапа эволюции нашей государственности. Сегодня, объединяя усилия правоведов и социологов, мы работаем над тем, чтобы конституционные новеллы были юридически безупречными и жизнеспособными. Особый акцент мы делаем на нормах, защищающих семейные ценности, поскольку семья является естественной и фундаментальной ячейкой общества. Наша задача – обеспечить таким институтам надежную конституционную гарантию, отвечающую современным вызовам и традициям нашего народа», – считает спикер. 

В свою очередь, председатель Правления Казахстанского института общественного развития, доктор философии (PhD) Жулдызай Искакова подчеркнула важность социального измерения реформ:

«Конституция должна резонировать с ожиданиями граждан. Совместная работа с Институтом законодательства позволяет нам синхронизировать правовые формулировки с реальными запросами общества, обеспечивая баланс между защитой прав личности и сохранением культурного кода нации», –сказала она.

В ходе заседания развернулась активная дискуссия вокруг проблем сохранения традиционных ценностей в условиях глобализации. Участники не обошли вниманием и острые социальные вызовы современности.

В частности, были предметно рассмотрены вопросы борьбы с безработицей, а также правовые механизмы противодействия таким негативным явлениям, как буллинг (травля) и сталкинг (преследование). Эксперты обсудили необходимость создания надежных правовых барьеров для защиты личности от новых форм угроз.

В завершение мероприятия участники выразили единое мнение о своевременности закрепления данных норм на конституционном уровне, отметив их высокую востребованность в обществе.

Вместе с тем, эксперты подчеркнули, что практическая реализация этих конституционных гарантий потребует дальнейшей тщательной проработки и детализации на уровне законодательных актов и подзаконных документов.

