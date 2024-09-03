Праздновать День семьи в Казахстане будут по-новому

В Казахстане во второе воскресенье сентября отмечается День семьи. В этом году праздник приходится на 8 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: t.me/ortcom_kz

В этой связи со 2 по 8 сентября планируется проведение комплекса мероприятий по отдельным тематическим направлениям:

2 сентября – «Семейные традиции: храним историю, строим будущее»;

3 сентября – «Планирование семьи»;

4 сентября – «Осознанное родительство»;

5 сентября – «Здоровое поколение»;

6 сентября – «Крепкая семья – залог сильного государства»;

7 сентября – «Семейное благополучие»;

8 сентября – «Семейный досуг: инвестиция в счастливое будущее».