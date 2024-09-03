Праздновать День семьи в Казахстане будут по-новому

В Казахстане во второе воскресенье сентября отмечается День семьи. В этом году праздник приходится на 8 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
В этой связи со 2 по 8 сентября планируется проведение комплекса мероприятий по отдельным тематическим направлениям:
2 сентября – «Семейные традиции: храним историю, строим будущее»;
3 сентября – «Планирование семьи»;
4 сентября – «Осознанное родительство»;
5 сентября – «Здоровое поколение»;
6 сентября – «Крепкая семья – залог сильного государства»;
7 сентября – «Семейное благополучие»;
8 сентября – «Семейный досуг: инвестиция в счастливое будущее».
«На центральном уровне в целях формирования новой модели образцовых семей и укрепления института семьи и брака в городе Астане 6 сентября будет проведен телемарафон «Отбасы - Отанымыздың асыл діңгегі» с участием победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы»», - сказал вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов на пресс-конференции в СЦК.