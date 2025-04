Трек Love’s Not Over Yet всемирно известного казахстанского певца слушают во многих странах

Фото: dimashnews.com

На мировых музыкальных площадках состоялась премьера песни в исполнении Димаша Кудайбергена Love’s Not Over Yet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Новый трек слушают во многих странах мира, композиция входит в различные музыкальные чарты и рейтинги.

На французской музыкальной стриминговой платформе Deezer, которая предоставляет доступ к более чем 120 миллионам треков со всего света, Love’s Not Over Yet вошла в Тор-100 наиболее прослушиваемых в Венгрии.

Чешский музыкальный телеканал OCKO.TV начал ротацию новой песни Димаша в рамках Тор-20 лучших песен буквально сразу же после премьеры, и уже в течение трех недель композиция занимает первое место в Ocko Chart.

Radio Olsztyn S.A. — региональная общественная радиостанция Польши, основанная в 1952 году, также включила песню «Love’s not over yet» в лист для голосования, и новое произведение сразу же расположилось на первой строчке рейтинга.

Итальянская национальная интернет-газета информации и аналитики L‘Opinionista поделилась результатами чарта Songs of Moment за март 2025: