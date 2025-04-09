Новая песня Димаша Кудайбергена входит в международные музыкальные рейтинги

Звезды,Музыка,Lifestyle
107
Дана Аменова
корреспондент

Трек Love’s Not Over Yet всемирно известного казахстанского певца слушают во многих странах

Фото: dimashnews.com

На мировых музыкальных площадках состоялась премьера песни в исполнении Димаша Кудайбергена Love’s Not Over Yet, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на dimashnews.com

Новый трек слушают во многих странах мира, композиция входит в различные музыкальные чарты и рейтинги.

На французской музыкальной стриминговой платформе Deezer, которая предоставляет доступ к более чем 120 миллионам треков со всего света, Love’s Not Over Yet вошла в Тор-100 наиболее прослушиваемых в Венгрии.

Чешский музыкальный телеканал OCKO.TV начал ротацию новой песни Димаша в рамках Тор-20 лучших песен буквально сразу же после премьеры, и уже в течение трех недель композиция занимает первое место в Ocko Chart.

Radio Olsztyn S.A. — региональная общественная радиостанция Польши, основанная в 1952 году, также включила песню «Love’s not over yet» в лист для голосования, и новое произведение сразу же расположилось на первой строчке рейтинга.

Итальянская национальная интернет-газета информации и аналитики L‘Opinionista поделилась результатами чарта Songs of Moment за март 2025:

«Казахстанский певец Димаш Кудайберген возглавил чарт марта 2025 года, посвященный международной современной музыке. Песня Love’s not over yet, созданная для того, чтобы наилучшим образом показать голос талантливого артиста, международной командой во главе с продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым, обладателем двух премий «Грэмми». Среди других авторов — композиторы Доминик Бурс и Флавьен Компаньон, автор лирики Девон Грейвс. Видеоклип очень увлекательный, он рассказывает историю любви, описанную с первых шагов, и показывает такие ценности, как мужество, уважение и преданность своей женщине и семье. Концовка оставит вас с замиранием сердца и намеками на то, что будет продолжение», — пишут в зарубежной прессе.

#Димаш Кудайберген #песня #Love’s not over yet #рейтинги

Популярное

Все
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Целый этаж сгорел в общежитии Астаны
Впервые за 5 лет в Созакский район поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Казахстан временно запретил импорт куриных яиц
Общественное участие и контроль – необходимость
Большая радость для детей и взрослых
Основатель братства архивистов
Более 20 населенных пунктов в области Жетысу включат в карту газификации
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Высокая оценка учителей и школьников
Подспорье для аграриев
Система образования находится на важном этапе трансформации
Новые возможности для охотников и рыбаков
Пациенты будут получать лечение на месте
20 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Китае
«Елорда жастары»: шанс обзавестись квартирой
Табунщик на селе – фигура ключевая
Видеть результат своего труда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Вдохновляем детей на мечты в Международный день детской книги
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

«Рахмет, дорогой Алматы!»: Иван Ургант восхитился казахским…
Джей Ло едет в Астану
Домбра говорит – сердце поет
Готов понести наказание: актер Шарип Серик прокомментировал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]