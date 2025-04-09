Трек Love’s Not Over Yet всемирно известного казахстанского певца слушают во многих странах
На мировых музыкальных площадках состоялась премьера песни в исполнении Димаша Кудайбергена Love’s Not Over Yet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com
Новый трек слушают во многих странах мира, композиция входит в различные музыкальные чарты и рейтинги.
На французской музыкальной стриминговой платформе Deezer, которая предоставляет доступ к более чем 120 миллионам треков со всего света, Love’s Not Over Yet вошла в Тор-100 наиболее прослушиваемых в Венгрии.
Чешский музыкальный телеканал OCKO.TV начал ротацию новой песни Димаша в рамках Тор-20 лучших песен буквально сразу же после премьеры, и уже в течение трех недель композиция занимает первое место в Ocko Chart.
Radio Olsztyn S.A. — региональная общественная радиостанция Польши, основанная в 1952 году, также включила песню «Love’s not over yet» в лист для голосования, и новое произведение сразу же расположилось на первой строчке рейтинга.
Итальянская национальная интернет-газета информации и аналитики L‘Opinionista поделилась результатами чарта Songs of Moment за март 2025:
«Казахстанский певец Димаш Кудайберген возглавил чарт марта 2025 года, посвященный международной современной музыке. Песня Love’s not over yet, созданная для того, чтобы наилучшим образом показать голос талантливого артиста, международной командой во главе с продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым, обладателем двух премий «Грэмми». Среди других авторов — композиторы Доминик Бурс и Флавьен Компаньон, автор лирики Девон Грейвс. Видеоклип очень увлекательный, он рассказывает историю любви, описанную с первых шагов, и показывает такие ценности, как мужество, уважение и преданность своей женщине и семье. Концовка оставит вас с замиранием сердца и намеками на то, что будет продолжение», — пишут в зарубежной прессе.