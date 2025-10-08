Впрочем, радость от покупки была недолгой: как-то раз, приглядевшись повнимательней, новый владелец заметил, что переднее правое крыло автомобиля по цвету явно отличается от остального кузова. Эксперты подтвердили подозрения – крыло до передачи покупателю легкового автотранспортного средства успели перекрасить.

Суд первой инстанции, в который был вынужден обратиться возмущенный автолюбитель, встал на его сторону, решив, что за качество товара отвечать автосалону все же придется. Ведь потребителю продали товар ненадлежащего качества, о чем его никто не предупредил. В итоге сторону продавца обязали заменить дефектную деталь и выплатить истцу компенсацию морального вреда.

Автосалон с этим решением не смирился и подал апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда подтвердила правоту автовладельца, оставив апелляцию без удовлетворения.

Теперь инцидент с машиной-хамелеоном останется в судебных анналах, напоминая потребителям, что даже в случае с покупкой нового авто стоит внимательно присматриваться к внешнему лоску – вдруг техника уже побывала в «салоне красоты».