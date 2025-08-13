Стратегический ресурс экономики
167
Беседовал Ерик Абитов
По данным статистики, в настоящее время в Казахстане доля машиностроения в общем объеме обрабатывающей промышленности составляет порядка 15–18%, а в структуре ВВП – около 5–7%. В условиях глобальных вызовов именно эта отрасль, как правило, становится стратегическим ресурсом, способным обеспечить устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики. Но каковы ее перспективы? Ответить на этот и некоторые другие вопросы мы попросили директора Агентства мониторинга автомобильного рынка Артура Мискаряна.