Стратегический ресурс экономики

Беседовал Ерик Абитов

По данным статистики, в нас­тоящее время в Казахстане доля машиностроения в общем объеме обрабатывающей промышленности составляет порядка 15–18%, а в структуре ВВП – около 5–7%. В условиях глобальных вызовов именно эта отрасль, как правило, становится стратегическим ресурсом, способным обеспечить устойчивость и конкурентоспособность нацио­нальной экономики. Но каковы ее перспективы? Ответить на этот и некоторые другие вопросы мы попросили директора Агентства мониторинга автомобильного рынка Артура Мискаряна.

– Артур Эдуардович, какие именно направления сегодня наиболее приоритетны для развития машиностроения в Казахстане?

– Машиностроение в Казахстане охватывает несколько направлений, в том числе это производство легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов, сельскохозяйственных машин. Кроме того, действуют предприятия, выпус­кающие технику для горно-металлургического комплекса, неф­тегазовой и железнодорожной отраслей.

На сегодняшнем этапе в качест­ве приоритета нужно выделить производство автомобильных компонентов – это шины и дис­ки, мультимедийные системы, сиденья, аккумуляторы и другие позиции, востребованные при выпуске потребительской техники.

Помимо этого, безусловно, ­приоритетом является подготовка кад­ров на базе учебных заведений, действующих в Алматы, Костанае, Семее и других городах. В данном направлении государство проводит соответствующую работу, а бизнес, помимо развития материально-технической базы учебных заведений, организации зарубежных стажировок и выделения грантов, с недавних пор занимается и обеспечением жилищных условий для молодых специалистов.

Тем не менее с развитием отрас­ли вопрос подготовки кадров не теряет значимости, отрасль испытывает дефицит специалистов, поэтому необходимо работать над повышением популярности рабочих профессий.

– Что Вы можете сказать о факторах, которые сегодня влияют на состояние машино­строительного комплекса в Казахстане? Каковы прогнозы на ближайшие годы?

– Основной фактор – растущий спрос на технику, выпускаемую в ­Казахстане. Причем как на внут­реннем рынке, так и за пределами страны. С одной стороны, это обус­ловлено сохраняющимся платежеспособным спросом, а с другой – необходимостью обновления и увеличения численности парка техники, используемой в разных секторах экономики.

Кроме того, нужно отметить то обстоятельство, что Правительство и отраслевой регулятор занимают вполне определенную позицию относительно необходимости развития машинострои­тельной отрасли. Для бизнеса это важное условие с точки зрения притока инвестиций.

– Какие меры принимаются для развития локальных производственных цепочек и внед­рения цифровых технологий в машиностроении?

– Есть несколько ключевых проектов в разных регионах. Среди них стоит отметить активное внед­рение новых технологических процессов и расширение перечня выпускаемой техники в Абайской, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Осуществляется строительство автомобильных кластеров в Костанае и Алматы. Готовятся к запуску новые предприятия – мультибрендовый завод по выпус­ку автомобилей трех китайских брендов и автомобильный завод Kia, в строи­тельство которого инвестирует корейский концерн.

Безусловно, с точки зрения технологичности используемого оборудования, роботизации и цифровизации рабочих процессов это значимые и сложные проекты.

– Как Вы оцениваете эффективность государственной поддержки машиностроительного комплекса и что нужно сделать, чтобы обеспечить его конкурентоспособность на мировом рынке?

– Оценку можно дать, опираясь на ключевые измерения, – это стабильный рост объемов, увеличение числа предприятий и рабочих мест, а также расширение модельного ряда техники, выпускаемой со сваркой и окрас­кой кузовов. В скором времени заработает и штамповочное произ­водство в Сарани.

Для выхода на внешние рынки необходимо внедрять и развивать инструменты содействия экспорту. По аналогии с тем, как это работает в других странах, занятых развитием машиностроения.

 

