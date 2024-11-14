Новейшие технологии как фактор высокого качества

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Это значимый инвестиционный проект компании «Novus Polymer», работающей в нашей республике с 2006 года. Помимо производства ПВХ-профилей в белом и цветном варианте для оконных и дверных пакетов, предприятие также располагает цехом, выпускающим термобарьеры. Они применяются для фасадных алюминиевых систем, резиновых уплотнителей.

Новейшие технологии и уникальное оборудование позволяют в кратчайшие сроки изготавливать профили высокого качества как стандартных, так и нестандартных размеров и расцветки.

Благодаря всем этим преимуществам на сегодняшний день торговая марка "Galwin" занимает одну из лидирующих позиций на рынке Казахстана. Завод производит ПВХ-профили торговых марок "Galwin", "Ultima", "Rossi", "Sieger", "Vitro", "Rossi V", "Verde" и термобарьеры под торговой маркой "Zege".

В ходе знакомства с предприятием представители масс-медиа узнали, что для изготовления профилей все компоненты сырья предварительно тщательно взвешиваются в соответствии с рецептурой. Работа системы дозирования автоматизирована и регулируется головным компьютером. Просторные цеха завода оснащены австрийскими производственными линия­ми "Krauss Maffei" и "Greiner Extrusion Technology". Объем производства составляет 10 тыс. тонн готового профиля в год, занимая до трети казахстанского рынка.

Продукция широко используется при строительстве жилых комплексов, объектов социально-культурного назначения, производственных и коммерческих помещений.

Завод Galwin является одним из устойчивых промышленных предприятий мегаполиса. Как отметчает специалист отдела продаж Жулдыз Абишева, продукция реализуется на всей территории Казахстана, а также экспортируется в Кыргызстан и Монголию.

С помощью финансирования фонда поддержки предпринимательства «Даму» появилась возможность пополнить оборотные средства и приобрести сырье. С увеличением объема производства создано дополнительно 20 рабочих мест.

В общей сложности на заводе занято около 300 человек. Компания известна тем, что у нее нет текучести кадров. Мы заметили, что на заводе преобладает молодежь. Сама Жулдыз Абишева трудится здесь 13 лет.

Отметим, что это предприя­тие входит в группу компаний Galaksi Group и является основоположником внедрения окон ПВХ в Казахстане. Перед тем как создать в республике местное производство, компания начинала дистрибьютором и с 1993 года завозила готовую продукцию из Турции, но затем решила открыть завод в нашей стране, изменив привычную стратегию ведения бизнеса.

Стоит напомнить, что на заре формирования в Казахстане рыночной экономики бизнесмены из Турции были в числе первых иностранных инвесторов. В начале 90-х в республике был открыт первый крупный цех по выпуску окон из ПВХ-профилей. Наверняка все помнят наступление эры замены деревянных рам на более элегантные пластиковые окна.

В 1997 году было создано первое предприятие по производству пластиковых труб и фитингов для водоснабжения и канализации, существующее и поныне. В 2002 году открылся завод алюминиевых профилей. В 2006-м был запущен завод по производству ПВХ-профилей, который мы и посетили на днях с группой журналистов.

По словам Жулдыз Абишевой, с первых дней основания казах­станское производство конкурировало на равных с производителями этой продукции из Турции. В итоге они практически ушли с казахстанского рынка, так как местные изделия оказались дешевле. Сегодня производители переживают другой этап конкуренции. К примеру, со стороны России, у которой есть свое сырье, свои производственные мощности и существенная государственная поддержка.

Тем не менее казахстанская компания твердо стоит на ногах, но каждый раз сталкивается с новыми проблемами. Приходится тратить много сил и времени, чтобы добиться каких-то результатов. К примеру, в Алматы открылась Индустриальная зона, куда, по замыслам ее организаторов, должны были переехать все производства, находящиеся в черте города. Завод приобрел на свои средства участок земли, но до сих пор не может полнос­тью туда перебазироваться по множеству причин.

Одна из главных – недостаточная мощность электроэнергии, которой не хватает на все цеха и производства компании. До сих пор не готова инфраструктура, и со стороны государства нет долж­ной поддержки. Даже дорогу до основной трассы заводу пришлось делать своими силами.

Между тем, как отметил директор регионального филиала фонда поддержки предпринимательства «Даму» по Алматы Жандос Нургазинов, в период с 2010 по 2023 год предприниматели, получившие господдержку, создали 14,5 тыс. новых рабочих мест. Ими уплачено в бюджет в виде налогов 1 млрд 242 млн тенге и произведено продукции на сумму 16,620 млрд тенге.