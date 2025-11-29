Новое достижение Дастана Сатпаева

Спорт
9
Абзал Камбар

Нападающий сборной Казахстана и алматинского «Кайрата» вновь вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА, став одним из самых молодых игроков, забивших гол в основной сетке турнира.

Сделал это наш футболист в матче группового этапа против датского «Копенгагена» в возрасте 17 лет и 110 дней. Этот результат ставит его в топ-3 самых юных бомбардиров в истории Лиги чемпионов, Дастан уступает только игрокам испанской «Барселоны» Ансу Фати и Ламину Ямалю.

Также напомним, что Дастан Сатпаев стал первым отечественным футболистом, забившим гол в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА. И уже третий раз за год он входит в список рекордсменов УЕФА. Ранее он был признан самым молодым игроком, вызванным в основной состав сборной Казахстана, и стал самым молодым автором гола в истории нашей сборной, забив в матче отборочного цик­ла чемпионата мира-2026 в Бельгии в возрасте 17 лет 3 месяцев и 3 дней.

В феврале этого года «Кайрат» одоб­рил переход Сатпаева в знаменитый английский «Челси» за 4,3 млн евро. К лондонскому клубу он присоединится после достижения 18-летия.

#футбол #Кайрат #Дастан Сатпаев

