Новое исследование кожи может помочь замедлить признаки старения

Наука
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Научное открытие, сделанное международной группой исследователей, может со временем найти полезное применение: замедлить признаки старения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

Команда ученых выяснила, как из стволовых клеток в человеческом организме возникают клетки кожного покрова, и даже смогла воспроизвести в лабораторных условиях небольшие сегменты кожи.

Исследование проводилось в рамках более широкой программы по изучению того, как на клеточном уровне строятся все составляющие человеческого организма.

Помимо замедления процесса старения, результаты исследования могут быть использованы и для создания искусственной кожи для пересадки и предотвращения шрамов.

Проект «Атлас клеток человека» — это одна из самых амбициозных исследовательских программ в области биологии. Проект международный, но его центр находится в Институте Сенгера в английском графстве Кембриджшир.

По словам одной из руководительниц проекта, профессора Музлифа Ханиффы, ведущиеся в его рамках исследования помогут ученым не только лучше лечить различные заболевания, но и найти новые способы дольше поддерживать наше здоровье и, возможно, даже выглядеть моложе.

«Если мы сможем управлять кожей и предотвращать старение, у нас будет меньше морщин, — утверждает профессор. — Если мы сможем понять, как клетки меняются с момента начального развития до старения во взрослом возрасте, то можно будет задаться вопросом: как нам омолаживать органы, как сделать сердце моложе, как сделать моложе кожу?»

Конечно, до этого еще далеко, но исследователи тоже не стоят на месте, в том числе в деле понимания того, как клетки кожи развиваются у зародыша на ранних стадиях развития человеческого организма.

#наука #генетика #старение

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