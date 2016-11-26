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​Новоселья в Мыншукуре
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Целая улица выросла в населенном пункте Мыншукур сельского округа Когам. Строи­тельство трехэтажных домов по программе «Доступное жилье-2020» в новом жилом массиве «Аль-Фараби» было начато в октябре 2015 года. Первым делом строители протянули инженерные коммуникации, чтобы обеспечить будущих новоселов электроэнергией и водой. Будет в домах и централизованное отопление, которое жильцы получат от автономной котельной, работающей на солярке. Природный газ сюда придет в ближайшие два года.

Общая площадь готового жилья – 18 792 кв. м. В каждой из десяти трехэтажек есть одно- и двухкомнатные квартиры. Разделить радость местных жителей приехал аким области Жансеит Туймебаев. Поздравляя счастливчиков с новосельем, он выразил уверенность в том, что жизнь сельчан отныне наполнится комфортом и уютом.

В ближайшее время в Оты­рарском районе планируется строительство еще 25 многоэтажных жилых домов на 450 квартир. В очереди на жилье в целом по району зарегистрировано 716 граждан, и местная власть намерена всех их обеспечить благоустроенными квартирами. 

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