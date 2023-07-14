Новости по делу об убийстве 5-летней девочки рассказали в полиции Туркестанской области

Департамент полиции Туркестанской области проинформировал о последних новостях, связанных с убийством девочки в Сарыагашском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По данным ДП, ситуация в селе Жибек жолы Сарыагашского района стабильная. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

На место происшествия прибыли прокурор области и начальник Департамента полиции, следственно-оперативная группа.

«В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия. С жителями села встретились аксакалы, компетентные органы и представители местных исполнительных органов», – рассказали в ДП.

Ранее сообщалось о том, что тело пропавшей девочки обнаружили в доме ее земляка в в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.