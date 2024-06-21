Новые инструменты защиты бизнеса презентовали в Генпрокуратуре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На площадке высшего надзорного органа обсудили вопросы минимизации участия государства в экономике, снижения издержек для бизнеса, смягчения уголовных наказаний и ужесточения ответственности чиновников за вмешательство в предпринимательскую деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации МКИ РК

В диалоге приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, помощник президента РК Ержан Жиенбаев, депутаты Парламента, первые руководители министерств и ведомств, бизнес-омбудсмен, председатель президиума НПП «Атамекен» и региональные представители нацпалаты, руководство НК «KAZAKH INVEST», ФНБ «Самрук-казына», АО «НУХ «Байтерек», представители частного бизнеса и инвесторы. Также онлайн подключились прокуроры областей и районов, заместители акимов областей, начальники управлений предпринимательства и региональные представители НПП «Атамекен».

Открывая встречу, генеральный прокурор отметил, что указ президента о мерах по либерализации экономики стал новой и решительной мерой в вопросах расширения экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата страны.

«Отмена лишних ограничений для бизнеса, уменьшение налоговой нагрузки и бюрократических барьеров будет только способствовать притоку инвестиций и экономическому развитию страны - именно эти задачи поставлены перед всем госаппаратом и квазигосударственным сектором главой государства», - подчеркнул он.

Особенностью встречи стала презентация новых функций и инструментов в сфере защиты бизнеса и поддержки инвестиций. Они закреплены за прокурорами указом президента о мерах по либерализации экономики и будут регламентированы в законах.

В первую очередь, это сопровождение прокурорами значимых инвестпроектов от подачи заявки, до полного запуска проекта. Сегодня в зоне внимания прокуроров свыше 770 таких проектов на сумму свыше 32 трлн тенге, которые получают реальную защиту от неправомерных действий чиновников.

Присутствующий на встрече представитель испанского инвестора ТОО «Big farm» рассказал, что оказался на грани ухода с рынка Казахстана. На протяжении трех лет он не мог получить землю под строительство современного агропромышленного комплекса на 400 рабочих мест в сельской местности. Только после взятия проекта под сопровождение прокурора были достигнуты необходимые договоренности о выделении участка и проект был запущен. И таких примеров сотни.

За полтора года прокурорами обеспечена защита 350 инвесторов, проекты которых удалось сохранить на казахстанском рынке. Общая стоимость их вложений в экономику страны составляет 6,4 трлн тенге.

В ближайшее время Генпрокуратура разместит на своем сайте Единый пул проектов, которые будут под прокурорским сопровождением.

Другим ключевым инструментом надзора стал «Прокурорский фильтр», который уже больше года позволяет инвесторам беспрепятственно реализовывать свои проекты. В рамках «прокурорского фильтра» все решения госорганов и квазигоссектора ограничительного характера выносятся только после согласования прокурором. Без прокурорского «согласия» не назначаются и налоговые проверки. Сегодня через фильтр прошло свыше 2 тысяч решений, затрагивающих интересы инвесторов, из них по 270 в согласовании отказано.

В ходе либерализации экономики границы фильтра будут расширены и согласие прокурора станет обязательным при наложении адмвзысканий, инициирования исков и назначении проверок в отношении инвесторов. По сути, «прокурорский фильтр» станет заслоном от недобросовестных решений чиновников и гарантирует, что каждое действие в сфере инвестиций будет законным.

Важными инструментами по улучшению инвестклимата станут внедряемые правительством проекты «Зеленый коридор» и «Единая цифровая инвестиционная платформа». Они обеспечат облегченные условия вхождения инвесторов на рынок Казахстана и цифровизацию всех этапов инвестпроектов. В случае неправомерных действий со стороны госорганов «умная» система будет сигнализировать в прокуратуру для принятия мер.

Для оперативного реагирования по таким и другим сигналам в каждом регионе для инвесторов и бизнеса открыты Фронт-офисы, функционируют круглосуточные Call-центры и Мобильные группы оперативного реагирования на нарушения прав предпринимателей. К работе Фронт-офисов подключены все госорганы, бизнес-омбудсмен, НПП «Атамекен» и АО «НК «KAZAKH INVEST», и помощь предпринимателям оказывается по принципу «одного окна».

Сегодня бизнес может обратиться к прокурору напрямую, без предварительной записи и получить незамедлительное реагирование, отметил в своем выступлении председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов.

Руководитель самого большого в стране объединения предпринимателей подчеркнул, что проводимая прокуратурой работа и ее роль в защите бизнеса и инвесторов колоссальная. Этому подтверждение свыше 300 тысяч защищенных прав предпринимателей, в отношении которых за 2,5 года прокурорам удалось отменить более 16 тысяч незаконных проверок, 13 тысяч исполнительных производств, 22 тысячи ограничительных мер и 12 тысяч необоснованных адмштрафов на 2,2 млрд тенге.

«Мы понимаем, что это огромный труд, который требует системности и законодательного регулирования. В данном направлении в свете поручения президента о либерализации экономики нам предстоит большая совместная работа», - резюмировал Раимбек Баталов.

Бизнес-омбудсмен обозначил важность последовательности и прозрачности в вопросах взаимодействия госаппарата с бизнес-сообществом и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах защиты бизнеса и развития деловой среды.

Завершая встречу, Берик Асылов поручил прокурорам областей и городов провести «Дни открытых дверей» для бизнес-сообщества и в кратчайшие сроки разобраться с каждым проблемным вопросом.

«На Генеральную прокуратуру президент возложил ключевую роль в вопросах обеспечения законности в сфере предпринимательства и поддержки инвестиций. И наша общая задача - сделать процесс ведения бизнеса и инвестирования в стране максимально прямолинейным и прозрачным, устраняя адмбарьеры и коррупцию», - заключил глава высшего надзорного органа.

По итогам встречи между Генеральной прокуратурой, Министерством иностранных дел, НПП «Атамекен» и уполномоченным по защите прав предпринимателей был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, который обозначил четкие цели дальнейшей совместной работы.