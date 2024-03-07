Новые порядки

Общество
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Самат Бейсембаев

Казахстан недополучил порядка одного триллиона тенге из-за неиспользованных бланков иностранных разрешений при грузоперевозках.

фото из архива "КП"

Об этом в Астане на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Алтай Али. По этой причине, указал спикер, введут новый порядок сис­темы выдачи бланков.

В целом автоперевозчиков в нынешнее время волнуют три основных вопроса. Так, они предлагают продолжить распределять иностранные бланки разрешений для перевозки грузов в рамках действующей системы. Также они хотят запретить перевозки грузов в Казахстан путем перецепки или перегрузки. Последний вопрос, который стоит ребром, – ограничить участие в перевозочном процессе казахстанских перевозчиков, имеющих иностранных учредителей.

На сегодня Казахстан осуществляет международные перевозки грузов в 42 страны. С каждой из них есть межправительственное соглашение, где указаны все правила. При этом в 2022 году получено 155 тыс. бланков, но только половина (45%) из них использована. В 2023-м картина стала немного лучше – из 270 тыс. бланков было израсходовано 67%. Тем не менее ущерб от этого Казахстану оценивается в один триллион тенге.

– Существующий механизм дает определенные привилегии некоторым участникам рынка. На начало года до 50% бланков закреплялись за определенными перевозчиками, то есть у них на целый год уже был гарантированный объем. Эту систему мы считаем не совсем прозрачной... Создаются условия для перепродажи бланков на «теневом» рынке, возникает искусственный дефицит, из-за чего страдают добросовестные перевозчики, – рассказал спикер.

Сейчас бланки выдаются чистыми, без указания номера машины и наименования компании. На их использование перевозчикам дается 100 дней. За это время все неиспользованные бланки могут быть перепроданы.

– Мы предлагаем новый механизм, – отметил Алтай Али, – выделение бланков по факту перевозки грузов. Что значит «по факту»? Если у вас есть определенный заказ, вы подаете заявку. Это госуслуга через «е-лицензию», и после одобрения вы получаете бланк с названием компании. В будущем рассматриваем вариант указания и номера автомашины.

Такая система напрямую повлияет на продовольственные цены в магазинах, от чего выиграют потребители.

– Прозрачная конкуренция позволит увеличить предложения на перевозку груза, а стоимость фрахта уменьшится, – добавил в ходе пресс-конференции заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспорт­ного контроля Минтранса РК Селим Куа­нышулы. – В прошлом году до ноября перевозка из Польши в Алматы 20 тонн яблок составляла семь тысяч евро. В начале года в связи с отсутствием бланков разрешения и высоким спросом на перевозку стоимость фрахта увеличилась до 12 тысяч евро за тот же объем. Это и повлияло на то, что килограмм яблок подорожал на 120 тенге.

#грузоперевозки #СЦК #бланки

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