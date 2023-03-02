Новые штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Сенат

Сенат, Сельское хозяйство
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно нормам, чиновников будут штрафовать на 30 МРП за нарушение закона при предоставлении земель сельхозназначения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В частности, штрафы будут назначаться за предоставление земель юридическим лицам Казахстана с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, кандасам, а также гражданам нашей страны, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства. Раньше эта норма распространялись только в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

Аналогичная ответственность устанавливается и для должностных лиц, если они предоставят земельные участки из земель, которые предназначены для выпаса домашних животных и сенокошения. При повторном нарушении в течение года – сумма штрафа повышается в 2 раза, до 60 МРП.

Государственным контролем за использованием и охраной земель теперь будут заниматься не акиматы, а представители Министерства сельского хозяйства. Они отныне смогут сами рассматривать административные дела и накладывать взыскания в пределах своей компетенции.

«Закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям. Кроме того, в рамках закона предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель. Надеемся, что закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель», – заключил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

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