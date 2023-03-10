Новые виды мошенничества появились в Астане

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Департамент юстиции Астаны предупреждает горожан о новых видах мошенничества. Людей просят быть бдительными и не верить звонкам, якобы от сотрудников ведомства и частных судебных исполнителей, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Заместитель руководителя столичного Департамента юстиции Евгения Холмецкая на брифинге отметила, что горожанам звонят мошенники, представляясь сотрудниками Департамента юстиции города, и требуют выплатить долги.

«В адрес Департамента юстиции с января поступило порядка 200 звонков, с уточнением фамилий сотрудников департамента. Люди спрашивали, являются ли они действующими сотрудниками ведомства, оказывают ли такие услуги по оплате счетов», - сказала она.

Схема мошенничества довольно простая.

«Схема выглядит таким образом: у гражданина, допустим, имеется задолженность по исполнительному производству. Звонит мошенник и говорит: «У такого-то лица не хватает денег, чтобы покрыть задолженность, и вас указали как близкого родственника, по типу созаемщика, и если вы в ближайшее время не оплатите условную сумму, например, в 50 или 100 тысяч тенге, то мы наложим арест на ваши счета, введем запрет на выезд за пределы Казахстана». Таким образом, они выманивают деньги у граждан», - объяснила Евгения Холмецкая.

Вторая схема связана, по ее словам, с социально-уязвимыми слоями населения: их обманывают по выплатам пособий и иных выплат от государства.

В третьем случае мошенники представляют гражданам поддельные решения судов относительно задолженности, и так же требуют немедленной их выплаты.

Евгения Холмецкая добавила, что во всех этих случаях мошенники могут также предоставить поддельное служебное удостоверение.

Она просит граждан внимательно разглядеть его, ведь зачастую в них отсутствуют штрих код и подпись главы ведомства.

«Чтобы убедиться в том, что человек является реально судоисполнителем или сотрудником департамента, нужно посмотреть на сайте департамента и Минюста список частных судебных исполнителей, где указаны номера их лицензий и телефонов. Вы можете свериться с этими данными. Также есть call center 58 00 58 - позвонив туда, вы можете уточнить, имеется ли такой сотрудник с такой фамилией», - резюмировала спикер.