Фото: modernization.kz

Сегодня в Астане состоялась конференция «Национальный проект Модернизации энергетического и коммунального секторов: возможности для казахстанского бизнеса», в которой приняли участие 250 представителей государственных органов, национальных компаний, субъектов естественных монополий, отечественных товаропроизводителей, подрядных организаций и поставщиков МЭКС, сообщает Kazpravda.kz

Открывая пленарное заседание конференции, заместитель Премьер-Министра РК Канат Бозумбаев подчеркнул, что экономический, индустриальный рост, создание благоприятного инвестиционного климата невозможны без наличия качественной инфраструктуры.

В Послании 2024 года народу страны Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость комплексного решения накопившихся инфраструктурных вызовов, для решения которых в декабре прошлого года Правительством утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

По предварительным оценкам, на реализацию Нацпроекта на 5 и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 Гвт.

«На сегодняшний день сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая безбарьерное привлечение долгосрочного и доступного кредитования со стороны финансовых институтов. Сейчас мы перешли к практической реализации Нацпроекта. В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 144 млрд тенге по 48 субъектам естественных монополий», - отметил Канат Бозумбаев.

Казахстанская Жилищная Компания на цели реализации Нацпроекта уже выкупила облигации акиматов Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанкой и Северо-Казахстанкой областей на сумму 22,5 млрд тенге.

Параллельная работа ведется и Банком развития Казахстана, по пилотным проектам завершаются банковские экспертизы.

Проводятся активные переговоры с международными финансовыми институтами. К примеру, ЕБРР уже реализовываются проекты в Актюбинской области по строительству канализационно-очистных сооружений.

До конца текущего года активно начнется работа по определению источников финансирования потребностей на следующий год, начнутся процедуры закупок и проектирования.

«Финансирование будет обеспечено за счёт бюджета, рыночных источников, включая средства международных финансовых организаций и тарифа, с его планомерным и плавным изменением. В рамках Нацпроекта будут применены новые механизмы закупочных процедур, которые соответствуют международным практикам, с реализацией проектов EPC подрядчиками, или созданием консорциума при проектировании и строительства», - отметил заместитель Премьер-министра.

Особое внимание уделено развитию отечественного производства товаров, что позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать дополнительные рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет.

Для проведения разъяснительной работы в рамках конференции были проведены два панельных заседания и дискуссионная сессия.

Первое заседание «Архитектура проектов: ожидания оператора и возможности финансового рынка» было посвящено роли технического оператора и информации по инструментам финансирования.

Второе панельное заседание «Развитие ВИЭ и альтернативной энергетики: новые ниши для отечественных поставщиков товаров, работ и услуг» было нацелено на освещение основных грядущих проектов возобновляемой энергетики, открывая потенциальные возможности для отечественных поставщиков товаров, работ и услуг.

Дискуссионная секция «Актуальные вопросы игроков рынка при развитии и обновлении генерации игроков» нацелена на обсуждение потенциальных барьеров в реализации Нацпроекта с точки зрения рынка, представлены ассоциации, объединяющие субъекты естественных монополий, электроснабжающие предприятия, а также отечественных подрядчиков и поставщиков.

Центральной темой конференции стали вопросы прозрачности всех бизнес-процессов. Контроль за сроками и качеством работ будут обеспечены путем применения полной Цифровизации этапов реализации проектов на электронной платформе Нацпроекта, с учетом возможностей искусственного интеллекта.