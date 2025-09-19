Новые возможности казахстанского бизнеса в сфере энергетики и ЖКХ обсудили в Астане

Потребительский рынок
120
Дана Аменова
специальный корреспондент

Центральной темой конференции стали вопросы прозрачности всех бизнес-процессов

Фото: modernization.kz

Сегодня в Астане состоялась конференция «Национальный проект Модернизации энергетического и коммунального секторов: возможности для казахстанского бизнеса», в которой приняли участие 250 представителей государственных органов, национальных компаний, субъектов естественных монополий, отечественных товаропроизводителей, подрядных организаций и поставщиков МЭКС, сообщает Kazpravda.kz 

Открывая пленарное заседание конференции, заместитель Премьер-Министра РК Канат Бозумбаев подчеркнул, что экономический, индустриальный рост, создание благоприятного инвестиционного климата невозможны без наличия качественной инфраструктуры.

В Послании 2024 года народу страны Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость комплексного решения накопившихся инфраструктурных вызовов, для решения которых в декабре прошлого года Правительством утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

По предварительным оценкам, на реализацию Нацпроекта на 5 и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 Гвт.

«На сегодняшний день сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая безбарьерное привлечение долгосрочного и доступного кредитования со стороны финансовых институтов. Сейчас мы перешли к практической реализации Нацпроекта. В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 144 млрд тенге по 48 субъектам естественных монополий», - отметил Канат Бозумбаев.

Казахстанская Жилищная Компания на цели реализации Нацпроекта уже выкупила облигации акиматов Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанкой и Северо-Казахстанкой областей на сумму 22,5 млрд тенге.

Параллельная работа ведется и Банком развития Казахстана, по пилотным проектам завершаются банковские экспертизы.

Проводятся активные переговоры с международными финансовыми институтами. К примеру, ЕБРР уже реализовываются проекты в Актюбинской области по строительству канализационно-очистных сооружений.

До конца текущего года активно начнется работа по определению источников финансирования потребностей на следующий год, начнутся процедуры закупок и проектирования.

«Финансирование будет обеспечено за счёт бюджета, рыночных источников, включая средства международных финансовых организаций и тарифа, с его планомерным и плавным изменением. В рамках Нацпроекта будут применены новые механизмы закупочных процедур, которые соответствуют международным практикам, с реализацией проектов EPC подрядчиками, или созданием консорциума при проектировании и строительства», - отметил заместитель Премьер-министра.

Особое внимание уделено развитию отечественного производства товаров, что позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать дополнительные рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет.

Для проведения разъяснительной работы в рамках конференции были проведены два панельных заседания и дискуссионная сессия.

Первое заседание «Архитектура проектов: ожидания оператора и возможности финансового рынка» было посвящено роли технического оператора и информации по инструментам финансирования.

Второе панельное заседание «Развитие ВИЭ и альтернативной энергетики: новые ниши для отечественных поставщиков товаров, работ и услуг» было нацелено на освещение основных грядущих проектов возобновляемой энергетики, открывая потенциальные возможности для отечественных поставщиков товаров, работ и услуг.

Дискуссионная секция «Актуальные вопросы игроков рынка при развитии и обновлении генерации игроков» нацелена на обсуждение потенциальных барьеров в реализации Нацпроекта с точки зрения рынка, представлены ассоциации, объединяющие субъекты естественных монополий, электроснабжающие предприятия, а также отечественных подрядчиков и поставщиков.

Центральной темой конференции стали вопросы прозрачности всех бизнес-процессов. Контроль за сроками и качеством работ будут обеспечены путем применения полной Цифровизации этапов реализации проектов на электронной платформе Нацпроекта, с учетом возможностей искусственного интеллекта.

#Астана #бизнес #энергетика #ЖКХ #возможности

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Торгай возродит дорога
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Его сердце принадлежало родной земле
Преемственность поколений
Книжное богатство пополняет фонды
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Говорят участники съезда
Плывет над городом колокольный звон
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Защита прав потребителей: как составить и подать претензию …
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]