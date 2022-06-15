Казахский национальный аграрный исследовательский университет – это интеллектуальный центр, создающий новые знания и инновационные технологии для развития АПК страны, использующий модели и технологии обучения, основанные на современной международной практике.

КазНАИУ по праву считается флагманом аграрного образования Казахстана, одним из ведущих отраслевых вузов стран СНГ. Он является центром интеграции аграрного образования, науки и практики, сохраняет лучшие традиции, заложенные поколениями выдающихся ученых в агропромышленном секторе.

Между Российским государственным аграрным университетом – МСХА им. К. А. Тимирязева и Казахским национальным аграрным исследовательским университетом установлены партнерские отношения на протяжении многих лет. В становлении университета как первого аграрного вуза в Республике Казахстан большую роль сыграли ведущие ученые Московской сельскохозяйственной академии. Мы с гордостью отмечаем, что целая плея­да ученых-аграрников Казахстана, получив образование в стенах Тимирязевской академии, в разные годы работали ректорами КазНАИУ.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими вузами, расширение плодотворных связей за последние 20 лет – результат неустанной работы талантливого организатора, генератора новых идей, вице-президента, академика, председателя отделения аграрных наук Нацио­нальной академии наук Респуб­лики Казахстан, председателя правления – ректора

КазНАИУ Тлектеса Исабаевича Есполова.

С приходом к руководству Тлектеса Есполова сотрудничество между

КазНАИУ и РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева получило новый импульс. Сегодня ученые университетов тесно сотрудничают в областях агробиотехнологий; генетики, селекции и семеноводства; развития рыболовства и лесного хозяйства; почвоведения и агрохимии; технологий переработки продуктов растениеводства, животноводства и в других направлениях. Развиты академическая мобильность обучающихся, стажировка ППС, проведение совместных международных научно-практичес­ких конференций, «круглых столов», семинаров, международных летних, зимних школ.

Тлектес Исабаевич известен тимирязевцам своими высокими управленчес­кими качествами с ярко выраженными аналитическими способностями, неоспо­римой приверженностью общему делу по подготовке высокопрофессио­нальных кадров для агропромышленной сферы. Он известный ученый, общественный деятель, ставящий во главу угла развитие аграрного образования, науки и агробизнеса не только в Казахстане, но и в странах СНГ.

Общеизвестно, что в развитии любого вуза ключевую роль играют два фактора: квалификация профессорско-преподавательского состава и развитая научно-образовательная инфраструктура. Следует отметить, что Тлектес Есполов как дальновидный менеджер с первых дней руководства принял правильные управленческие решения – новый системный подход к подбору и расстановке кадров, ввел корпоративное управление, что позволило эффективно использовать потенциальные возможности каждого сотрудника. Он стал приглашать молодых талантливых ученых, хорошо знающих современное сельское хозяйство. Сегодня в университете 58% заведующих кафедрами – молодые ученые.

Еще одно инновационное решение, которое было принято Тлектесом

Есполовым, – это интеграция аграрного образования, науки и производства. Убедительным свидетельством качественного прорыва университета в мировое образовательное пространство стали присоединение КазНАИУ к Болонской декларации, внедрение ее принципов в учебный процесс и подписание соглашений о сотрудничестве с десятками ведущих зарубежных вузов и научных центров мира. Университет стал базовым по внедрению ECTS в Казахстане.

Заступаться за свою команду, даже если это может стать причиной проблем для руководителя, идти на разумный риск и принимать смелые решения могут только такие руководители, как Тлектес Исабаевич Есполов. Спустя много лет приходишь к выводу, что риск был оправдан. Сегодня университет стал полноправным членом Глобального консорциума аграрных вузов мира GCHERA, а Тлектес Есполов – членом его исполнительного комитета, представляя аграрные вузы Цент­ральной Азии и Казахстана.

Сегодня КазНАИУ входит в 16 международных консорциумов и ассоциаций. В 2017 году на очередном заседании Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ академика Т. И. Есполова избрали его председателем.

В 2010 году с использованием международных стандартов проектного управления вуз снова одним из первых дал старт процессу трансформации КазНАУ в национальный исследовательский университет. Эта работа проводится совместно с зарубежными партнерами, которые высоко оценили процесс трансформации университета.

Под руководством Т. И. Есполова коллектив университета разработал казахстанскую модель исследовательского университета, которой руководствуются ведущие вузы Казахстана. Разработанная модель рекомендована и для ведущих аграрных вузов СНГ.

В университете сегодня активно разрабатываются механизмы коммерциализации полученных научных результатов, сформирован портфель востребованных аграрным рынком бизнес-проектов в области биоресурсов и природопользования. Для реализации этих проектов создан аграрный научно-производственный консорциум «АгроДаму», налажены устойчивые связи с бизнес-структурами, заключены договоры на выполнение инновационных проектов в производственных условиях.

В университете по инициативе ректора открылись и успешно действуют ассоциации выпускников, проекты «Агрообразование» и «Малая академия», осуществляющие непрерывную систему аграрного образования: школа (лицей) – колледж – вуз. Для оказания консультационных, информационных, юридических и маркетинговых услуг сельхозпроизводителям КазНАИУ внедрил систему распространения знаний «Экстеншн», которая охватывает 88 районов в девяти областях респуб­лики, организовал единственную в Казахстане Высшую школу фермеров.

Мы являемся свидетелями создания и развития в вузе мощной научно-образовательной инфраструктуры. В 2016 году по инициативе ректора в университете открылся Агротехнологический хаб – Международный исследовательский институт инновационных технологий в АПК. Это стало новым шагом в направлении создания первого в стране аграрного исследовательского университета. Агрохаб стал платформой для взаимодействия аграрной науки, образования и производства. В сотрудничестве с лучшими зарубежными партнерами в кратчайшие сроки здесь обеспечивают трансферт новых технологий и знаний в агробизнес.

Сегодня в составе Агрохаба действуют 11 научно-исследовательских институтов, 49 исследовательских лабораторий, 18 международных исследовательских центров, открытых в рамках реализации научных проектов с такими странами, как США, Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Южная Корея, Малайзия, Китай, Россия, Беларусь и другими. Лаборатории аккредитованы международными агентствами и открыты для коллективного пользования ученым вузов, НИИ и агроформирований.

В университете действуют уникальные исследовательские центры и лаборатории, которыми не могут похвастаться многие вузы СНГ. Например, Ситуационный центр консолидирует данные о современном состоянии сельского хозяйства, ведет обработку и визуализацию информации при помощи GIS-технологий, машинного анализа и аналитики больших данных с привлечением всех заинтересованных структур. На обеспечение продовольственной безопасности в Казахстане направлена деятельность ученых Казахстанско-Японского инновационного центра, Исследовательского инновационного центра технологии и качества пищевых продуктов, Исследовательского центра устойчивого земледелия, Международного центра по продовольственной безопасности и других подразделений вуза.

Большой заслугой ректора является открытие Международного исследовательского центра вакцинологии, где совместно с казахстанскими и зарубежными партнерами созданы две вакцины против COVID-19:

NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19⁄Nano. Мы знаем, что в настоящее время ученые центра разрабатывают субъединичную вакцину, предназначенную для лечения пушных зверей от коронавируса, и вакцину против сезонной аллергии на пыльцу растений.

В последние годы стремительно развивается международное сотрудничество, в результате которого соз­даны Казахстанско-Нидерландский исследовательский центр «Интенсивный сад» совместно с компанией Dutch Fruit Solutions, Казахстанско-Корейский исследовательский центр «Умная теплица» – с фондом Республики Корея, лаборатория микроклонального размножения – с Корнельским Университетом (США), референтная лаборатория молока и молочной продукции – с Университетом Монпелье (Франция), Международный исследовательский центр – Водный хаб с 14 современными исследовательскими лаборатория­ми – с Азиатским банком развития и университетом штата Мичиган (США). Совместно с нидерландскими компаниями планируется создать инновационный научно-образовательный центр животноводства с племенной молочной smart-фермой.

Еще одним инновационным объектом в научно-образовательной инфраструктуре университета стал Агротехнопарк, где учеными вуза ведется адаптация инновационных технологий и техники к условиям сельского хозяйства Казахстана. Ученые сотрудничают со Всемирным центром овощеводства (WVC). Ими выведены четыре уникальных сорта овощных культур (томата, картофеля, перца, салата).

Тлектесом Есполовым уделяется большое внимание выстраиванию системной работы по взаимодействию университета с работодателями. С этой целью разработан механизм обратной связи, влияющий на компетенцию выпускников, востребованность их на рынках труда.

Следующим достижением вуза можно назвать внедрение новой модели подготовки научных кадров. Речь идет о совместной подготовке магистров и докторов PhD с научно-исследовательскими институтами Министерства сельского хозяйства.

По инициативе ректора университету переданы в управление три НИИ и один НПЦ МСХ РК. Это прежде всего результат интеграции аграрного образования и науки, проводимой

Тлектесом Исабаевичем на протяжении двадцати лет.

В своем инновационном развитии университет ориентируется на опыт исследовательского Университета Вагенинген (Нидерланды) – вуза № 1 в мировом рейтинге QS по аграрным специальностям. Сегодня в университете функционирует институт по работе с Университетом Вагенинген, где в пилотном режиме начата подготовка студентов по двум образовательным программам «Наука о растениях и технологии», «Ветеринарно-пищевая безопасность и технологии». Внедрение таких образовательных программ позволяет готовить КазНАИУ высоко­квалифицированных специалистов мирового уровня, конкурентоспособных на международной арене, и транслировать полученный опыт на вузы СНГ.

Реализуется 11 программ двойного диплома с ведущими вузами-партнерами из США, Европы, стран Тихоокеанского региона. Руководство современным университетом становится все более сложным и многогранным. В своей деятельности Т. И. Есполов отдает приоритет не форме, а содержанию выполняемых работ. Этого требует не только от себя, но и от своих сотрудников, ученых, преподавателей, причастных к подготовке молодого поколения специалистов.

О достижениях за годы руководства Т. И. Есполовым можно судить по результатам деятельности университета. Вуз успешно проходит институциональную и международную аккредитацию, занимает достойное место в международных и национальных рейтингах. Он одним из первых среди аграрных вузов постсоветского пространства вошел в мировой рейтинг QS World University Rankings by Subject-2022. КазНАИУ вошел в топ-401 по направлению Agriculture and Forestry (Сельское хозяйство и лес­ные ресурсы).

В рейтинге лучших университетов мира QS-2019 и 2020 занимал 651-е место, а уже в QS-2022 – 551-е место. За последний год университет сделал большой рывок и в недавно опубли­кованном рейтинге QS-2023 занял 481-е место.

Быть ректором национального исследовательского университета непросто. Этот человек должен обладать высоким интеллектом, демонстрировать глубокие знания по всем направлениям развития экономики.

Большую роль в формировании и становлении Т. И. Есполова как ученого и руководителя сыграли известные ученые Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова в Моск­ве, где он учился в аспирантуре. Его наставниками были известные ученые – академики Д. Л. Меламут, Б. М. Кизяев, заслуженный деятель нау­ки и техники Казахстана, профессор Л. Е. Тажибаев.

В 1982 году здесь он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук и вернулся в Казахский сельскохозяйственный институт преподавателем. Затем работал доцентом и заведующим отраслевой научно-исследовательской лаборатории. В 1997 году успешно защитил докторскую диссертацию по экономическим наукам и в 2001-м получил ученое звание профессора.

Научные исследования Т. И. Есполова направлены на решение проблем обеспечения национальной безопасности, в частности водной безопасности, таких как экономическая оценка и управление воспроизводством природных ресурсов, определение экономического ущерба от неэффективного использования ресурсов в аграрном производстве, повышение эффективности водоохранных мероприятий применительно к Казахстану. Изучены и предложены пути сохранения и восстановления природных водоисточников, технического совершенствования существующей водохозяйственной инфраструктуры, рационального использования водных ресурсов в отраслях экономики РК.

Результаты многолетних исследований вошли в научную работу «Водные ресурсы Казахстана: оценка, прогноз, управление». Этот уникальный труд в 30 томах издан впервые за всю историю Казахстана и не имеет аналогов в СНГ. По итогам многолетних научных исследований в 2019 году Т. И. Есполов удостоен звания лауреата Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники им. аль-Фараби.

Важным достижением в деятельности Т. И. Есполова как ректора и ученого – академика НАН РК хочу назвать разработанную им Концепцию формирования эффективной рыночной системы. Им разработаны механизмы формирования крупных и средних товарных хозяйств в сельском хозяйстве, развития кооперации, создания интегрированных объединений –

агрокластеров.

Академик Есполов широко известен в научном сообществе не только как талантливый руководитель, но и как основатель научной школы ученых-аграрников, в частности – в области аграрной экономики и эффективного использования водных ресурсов. Им подготовлено свыше 110 докторов и кандидатов наук. Его научная школа в настоящее время занимается крупномасштабными исследованиями по проблемам повышения конкурентоспособности аграрного сектора на основе внедрения инноваций, модернизации и диверсификации регионов Казахстана.

Ученые Тимирязевской академии вместе с видными учеными, экспертами из ведущих стран мира принимают активное участие в ежегодно проводимом КазНАИУ Международном

Агротехнологическом саммите, который стал лучшей постоянно действующей диалоговой платформой для тесной интеграции аграрной науки, образования и производства. Научно-преподавательский состав и студенты РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева принимают активное участие в Международных зимних и летних школах КазНАИУ, где аккумулируется накопленный опыт ведущих исследователей, которые стремятся передать его только начинающим свой путь в науке.

В свою очередь, с 2016 года в соответствии с решением Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники КазНАИУ регулярно проходят повышение квалификации в РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, где получают знания по широкому спектру программ дополнительного профессио­нального образования.

В 2021 году РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева стал участником государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Для реализации специальной части гранта этой программы по треку «Исследовательское лидерство» сформирован международный консорциум, в который наряду с ведущими университетами Европы, Китая и США вошел и Казахский национальный аграрный исследовательский университет. Работа международного консорциума направлена на повышение научно-образовательного потенциала университетов и научных организаций. Совместная деятельность в данном направлении позволит повысить научно-технологический потенциал университетов-парт­неров для создания новых технологий, отраслей и конкурентоспособных продуктов, а также расширить межинституциональное сетевое взаимодействие, интегрируя университетскую науку с академическими организациями и реальными секторами экономик России и Казахстана.

За крупный вклад в развитие аграрной науки и образования Т. И. Есполов избран академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, Национальной инженерной академии РК, Российской академии наук, Монгольской академии наук, Национальной академии аграрных наук Украины, Международной академии наук Высшей школы, удостоен звания «Изобретатель СССР», лауреата Международной премии им. А. Г. Неболсина, Почетного работника образования Республики Казахстан.

Он является почетным профессором 14 ведущих аграрных университетов дальнего и ближнего зарубежья: Южной Кореи, Китая, Венгрии, России, Литвы, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджа­на, Армении и других стран. За выдающиеся достижения в научно-педагогической деятельности, оказавшие значительное влияние на аграрную науку и образование, укрепление российско-казахстанского сотрудничества в агропромышленной сфере и развитие партнерских отношений Ученый совет РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева в 2011 году присвоил Тлектесу

Исабаевичу Есполову звание «Почетный профессор».

Свое 70-летие Тлектес Есполов встречает в расцвете творческих сил и неутомимой энергии. Сегодня с полным правом можно говорить о том, что Казахский национальный аграрный исследовательский университет под руководством талантливого ученого и организатора Тлектеса Есполова стал местом, где зарождаются новые идеи, открытия и разрабатываются прорывные проекты, имеющие огромное значение для аграрной науки и экономики Казахстана.

Коллектив РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева рад поздравить своего надеж­ного партнера и друга с юбилеем. Уверены в том, что КазНАИУ под руководством председателя правления – ректора, академика НАН РК Тлектеса

Исабаевича Есполова еще долгие годы в едином исследовательском и образовательном пространстве с РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева будет следовать идее инновационного технологического развития сельскохозяйственной науки, создавая фундаментальные труды, призванные получать признание не только в России и Казахстане, но и в международной научной среде.