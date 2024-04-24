Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры

С середины февраля по апрель при Актюбинском регио­нальном университете им. К. Жубанова шли занятия на семи курсах для горожан. Но это было не прос­тое обучение.

фото из архива "КП" и Куандыка Тулемисова

– С 2021 года мы прак­тикуем проект «Серебряный университет» в рамках Концепции развития науки и высшего образования «Обучение на протяжении всей жизни». Около трехсот человек прошли курсы повышения квалификации по таким направлениям, как «Охрана труда и безопасность», «Арт-терапия», «Основы психического здоровья». В этом году мы продолжили бесплатное обучение на семи курсах: по цифровой, финансовой и правовой грамотности, английскому языку, вокалу, лечебной физкультуре, а также кройки и шитья. Шансом воспользовались 65 человек старше пятидесяти лет, – рассказала директор департамента дополнительного образования вуза Жадыра Музбаева.

Бывшие механизаторы, железнодорожники, мед­работники, инженеры, судьи, педагоги, экологи за короткий срок получили не только теоретические знания, но и практические навыки. Особой популярностью пользовались курсы цифровой грамотности. Как призналась Запен Жумабаева, выпускница филологического факультета данного университета, в основном она набирала тексты на своем компьютере, пользовалась почтой, знала еще несколько операций. После занятий освоила многие недоступные ранее вещи. Бывший неф­тяник Боранбай Абдулла выявил в себе дар дизайнера, ему «одноклассники» рекомендовали заняться фотошопом.

Особую известность курсы получили благодаря Зау­зе Мухамбетьяровне Молдабаевой. В свои 83 года она решила лучше освоить ноутбук и заговорить на английском. Окончив школу с одной четверкой в аттестате, она в 1961 году поступила в мединститут. Начинала в скорой помощи, затем ее назначили главным врачом городской больницы в городе Темире Актюбинской области. С тридцатилетним трудовым стажем вместе с мужем в 1998 году оформилась на заслуженный отдых. От сына и дочери имеет четырех внуков и двух правнуков. Несмотря на возраст, полна энергии, которой хватает не только на семью, – она стала волонтером и медиатором.

– О курсах узнала из Instagram. В Интернете много полезной информации, стараюсь быть в курсе всех событий. Знаю казахский, русский языки, учила латинский. Почему бы не освоить английский? – рассуждает апай.

На этой неделе она и ее новые друзья получили сертификаты об окончании курсов. Во время торжества стало известно, что в следующем учебном году у желающих учиться появится возможность освоить казахский язык. Таков запрос, и он будет учтен.