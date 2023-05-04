Новым президентом Всемирного банка избран Аджай Банга

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Индийско-американский бизнесмен Аджай Банга стал новым президентом Всемирного банка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

В прошлом долгое время он возглавлял компанию MasterCard.

Отмечается, что 63-летний предприниматель был единственным кандидатом на пост. Избрание, правда, было не единогласным: представитель России воздержался.

Президентом Всемирного банка по традиции становится американский гражданин, кандидатуру которого выдвигает президент США.

Действующий глава банка Дэвид Малпас покинет пост на год раньше срока. Официально причину ухода не называют.