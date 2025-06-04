Новым президентом Южной Кореи стал либерал Ли Чжэ Мён

В мире
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Дана Аменова
корреспондент

В голосовании приняли участие почти 80% из 44,39 млн имеющих право голоса избирателей

Фото: AP Photo / Kim Hong-Ji

Кандидат от Либеральной партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён лидировал на внеочередных выборах, набрав более 85% голосов избирателей, cообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

Его соперник от Консервативной партии Ким Мун Су признал поражение и поздравил Ли.

В голосовании приняли участие почти 80% из 44,39 млн имеющих право голоса избирателей Южной Кореи. Это является самой высокой явкой на выборах в стране с 1997 года.

Ранее в Южной Корее было введено военное положение, бывший президент страны Юн Сок Ёль был отстранён от власти. Он проходит по делу о мятеже, которое было возбуждено в связи с событиями, произошедшими во время военного положения 3— 4 декабря 2024 года.

 

#президент #Южная Корея #либерал

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