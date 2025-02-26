Новый авиарейс свяжет казахстанские города

Продажи начнутся со 2 по 29 марта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Караганды в марте запускается авиарейс в Усть-Каменогорск, сообщает Kazpravda.kz

По информации акимата Карагандинской области, авиакомпания «Южное небо» объявила об открытии рейса Караганда – Усть-Каменогорск и в обратном направлении. Продажи начнутся со 2 по 29 марта.

«Летаем трижды в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям», – говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы коммерческие, так как в этом году конкурс по субсидированию этого маршрута не состоялся.

Напомним, с 1 мая 2025 года авиакомпания QAZAQ AIR запускает новый маршрут из Астаны в Самарканд с удобным транзитом в Туркестане.