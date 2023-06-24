Новый документ на жильё появится  в Казахстане

Новый вид документа на недвижимость появится в Казахстане с 1 июля — кадастровый паспорт. Он заменит госакты и техпаспорта на жильё, передает Кazpravda.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В большинстве случаев кадастровые паспорта будут оформлять на новое жильё и при перерегистрации объектов. Менять имеющиеся документы можно по желанию.

Такие изменения связаны с введением в действие нового Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), который объединит базы данных Регистра недвижимости и Земельного кадастра.

Перенос данных по недвижимости провели в начале мая. Сейчас завершается второй этап - перенос информации из Земельного кадастра.

После внедрения ЕГКН:

оформление прав на участки станет прозрачным и полностью автоматизированным;

исключат лишние документы: акт выбора, землеустроительный проект, протоколы комиссии;

длительность рассмотрения предоставления земельного участка сократится с одного года до 30 дней.

Что важно знать

Кадастровые паспорта будут оформлять преимущественно на новые объекты или при замене документов, например при перепланировке жилья.

Действующие техпаспорта и госакты останутся в силе и будут законными. То есть нет обязанности бежать и менять госакты и техпаспорта.

Заказать единый документ вместо действующих собственник может по желанию.

Стоимость услуги пока не известна.

К слову, плата за техпаспорт была двухэтапная. Первую часть заказчик платил при вызове техника — примерно 3000–4000 тенге для квартир и частных домов. Вторая зависела от сложности объекта и оценивалась за 1 кв. м, для упомянутых объектов — в среднем 30 тенге за 1 кв. м. В итоге стоимость техпаспорта на некоторые объекты могла составить 6000–7000 тенге.