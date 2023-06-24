Новый документ на жильё появится  в Казахстане

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Новый вид документа на недвижимость  появится в Казахстане с 1 июля — кадастровый паспорт. Он заменит госакты и техпаспорта на жильё, передает Кazpravda.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В большинстве случаев кадастровые паспорта будут оформлять на новое жильё и при перерегистрации объектов. Менять имеющиеся документы можно по желанию.

Такие изменения связаны с введением в действие нового Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), который объединит базы данных Регистра недвижимости и Земельного кадастра.

Перенос данных по недвижимости провели в начале мая. Сейчас завершается второй этап - перенос информации из Земельного кадастра.
После внедрения ЕГКН:

  • оформление прав на участки станет прозрачным и полностью автоматизированным; 
  • исключат лишние документы: акт выбора, землеустроительный проект, протоколы комиссии;
  •  длительность рассмотрения предоставления земельного участка сократится с одного года до 30 дней.

Что важно знать

  • Кадастровые паспорта будут оформлять преимущественно на новые объекты или при замене документов, например при перепланировке жилья.
  • Действующие техпаспорта и госакты останутся в силе и будут законными. То есть нет обязанности бежать и менять госакты и техпаспорта.
  • Заказать единый документ вместо действующих собственник может по желанию.
  • Стоимость услуги пока не известна.

К слову, плата за техпаспорт была двухэтапная. Первую часть заказчик платил при вызове техника — примерно 3000–4000 тенге для квартир и частных домов. Вторая зависела от сложности объекта и оценивалась за 1 кв. м, для упомянутых объектов — в среднем 30 тенге за 1 кв. м. В итоге стоимость техпаспорта на некоторые объекты могла составить 6000–7000 тенге.

#недвижимость #документ #кадастровый паспорт

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