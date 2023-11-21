Новый городской маршрут запускается в Астане

Транспорт
15
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ожидается, что он поможет улучшить транспортное сообщение между правобережьем и левоборежьем столицы

Фото: Kazpravda.kz

В рамках поставки новых автобусов 23 ноября в Астане запускается новый маршрут № 84 сообщением «Жилой комплекс «Дәстүр» – «улица К. Рыскулбекова», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Маршрут будут обслуживать 10 автобусов. Курсировать они будут через новый мост по проспекту Тәуелсіздік. Таким образом, улучшится транспортное сообщение между правобережьем и левоборежьем столицы, отметили в городской администрации.

«Также это позволит обеспечить транспортную связь между ЖК «Дәстүр» и ул. К. Рыскулбекова, повысит транспортное обслуживание жилых комплексов расположенных по проспектам Улы дала, Р.Кошкарбаева, улицам Ж. Нажимеденова, ул. А. Байтурсынова, ул. К. Рыскулбекова. Снизит загруженность действующих маршрутов №№ 14, 32, 49, 50, 56», - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что это 2-й маршрут запущенный через новый мост на проспекте Тәуелсіздік и 7 новый маршрут, который запущен в этом году.

До этого были запущены городские маршруты № 27, 49, 56, 66 и пригородные - № 328, 329.

 

#Астана #новый #автобус #запуск #маршрут

Популярное

Все
Аман Тулеев – человек-эпоха
Сильнейшие на ринге в Астане
«Номад» в финале
Запрет решит проблему?
Будем строить ЕНУ-град
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
Реликвия вернулась на родину
Где жить? Конечно, в общежитии!
Ставка на «агентов перемен»
Студенческие метры
Все включено
Последствия непогоды
Предвыборная программа президента в действии: как она работает
Сборная РК по футболу уступила Словении. Как теперь Казахстану попасть на Евро-2024
Упал с 4-метровой высоты и погиб рабочий в Акмолинской области
Служить или управлять
Цели достигнуты, задачи выполнены
Урок вежливости
За службу – в университет
Первый и важный шаг
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Что они там курят?
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Новый автобусный маршрут появится в Астане
Затор на границе с Кыргызстаном объяснили в Погранслужбе РК
Новый пригородный маршрут запустили в Алматы
Как изменились цены на ж/д билеты в Казахстане за год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]