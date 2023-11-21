Новый городской маршрут запускается в Астане

Ожидается, что он поможет улучшить транспортное сообщение между правобережьем и левоборежьем столицы

Фото: Kazpravda.kz

В рамках поставки новых автобусов 23 ноября в Астане запускается новый маршрут № 84 сообщением «Жилой комплекс «Дәстүр» – «улица К. Рыскулбекова», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Маршрут будут обслуживать 10 автобусов. Курсировать они будут через новый мост по проспекту Тәуелсіздік. Таким образом, улучшится транспортное сообщение между правобережьем и левоборежьем столицы, отметили в городской администрации.

«Также это позволит обеспечить транспортную связь между ЖК «Дәстүр» и ул. К. Рыскулбекова, повысит транспортное обслуживание жилых комплексов расположенных по проспектам Улы дала, Р.Кошкарбаева, улицам Ж. Нажимеденова, ул. А. Байтурсынова, ул. К. Рыскулбекова. Снизит загруженность действующих маршрутов №№ 14, 32, 49, 50, 56», - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что это 2-й маршрут запущенный через новый мост на проспекте Тәуелсіздік и 7 новый маршрут, который запущен в этом году.

До этого были запущены городские маршруты № 27, 49, 56, 66 и пригородные - № 328, 329.