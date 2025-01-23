Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес

Пожары в округе продолжаются с начала января, власти назвали их худшим стихийным бедствием в истории США

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В США начался новый пожар в округе Лос-Анджелес, в Калифорнии, сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата в своем Х. Ведомство отметило, что возгорание возникло в районе Кастаик и распространилось на 3 407 акров (14 кв км), спасатели эвакуируют граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как сообщает CNN со ссылкой на данные ведомства, за 5 часов пожар разросся до более чем 8 000 акров (32 кв км), впоследствии площадь пожара увеличилась до 9 400 акров (38 кв км), сообщил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.

Пожар затронул округа Лос-Анджелес и Вентура, примерно 31 тыс. жителей предписали эвакуироваться, а еще 23 тыс. — призвали сделать это.

Спасатели частично эвакуировали людей из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны пожара и вмещает до 4 295 заключенных, отметило агентство. Из одного из кампусов вывезли 470 осужденных.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). По данным CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.