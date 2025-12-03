Обеспечение населения качественными и доступными услугами здравоохранения является одной из приоритетных задач Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В целях реализации данного направления и исполнения поручения Президента по развитию социальной инфраструктуры в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области открыли новый медицинский пункт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Объект построен в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Его общая стоимость – 132 млн тенге, из которых 65 млн тенге выделено Правительством из Специального государственного фонда.

Новое здание площадью более 150 кв м рассчитано на 25 посещений в смену. Ввод медпункта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной и своевременной помощью более 300 жителей села. Объект оснащен современным оборудованием.

Особое внимание при строительстве уделено инклюзивности для свободного доступа маломобильных групп населения.

Всего в Актюбинской области за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодня 5 объектов введены в эксплуатацию, строительство шести продолжается.