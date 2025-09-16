Работа по открытию новых медицинских объектов проводится в рамках реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», инициированного Президентом Касым-Жомартом Токаевым. На сегодня из 655 проектов реализовано 540

Фото: пресс-служба правительства РК

В селе Енбекшил Шетского района Карагандинской области начал работу новый медицинский пункт. Социальный объект построен за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов в рамках реализации поручения Главы государства по развитию инфраструктуры в сельской местности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Медпункт рассчитан на обслуживание более 200 жителей и оснащен современным оборудованием. В здании имеются доврачебный, смотровой и процедурный кабинеты. Для оперативного реагирования на экстренные случаи за учреждением закреплен реанимобиль районной больницы.

Открытый в Шетском районе медпункт не единственный медицинский проект, реализуемый в регионе за счет возвращенных активов. В селе Жыланды также ведется строительство нового медпункта.

Всего в Карагандинской области на средства из Специального государственного фонда уже построено 24 медучреждения из 51 запланированного, 11 из них введены в эксплуатацию. Строительство оставшихся 27 объектов продолжается. Их сдача запланирована на конец сентября текущего года.