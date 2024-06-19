Новый механизм проверки отмененных судебных актов введут в РК

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Унзила Шапак, проект закона условно разделен на три блока. Это поправки в закон «О Высшем Судебном Совете РК», связанные с совершенствованием работы Судебного жюри в связи с введением нового механизма проверки каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности.

Второй блок касается административной юстиции.

«Судебная практика  указывает на наличие системных нарушений в работе местных исполнительных органов, вызывающих обоснованные жалобы со стороны граждан и бизнеса. Административные процедуры при обращении граждан, не проводятся.  В этой связи, предлагается Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) дополнить новой задачей по формированию единообразия административных процедур», - пояснила Шапак.   

Предлагается ввести экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, что также эффективно повлияет на деятельность госорганов, особенно местных исполнительных органов. 

«Ни для кого ведь не секрет, что акиматы на местах могут довлеть над судами», - отметила депутат. 

Также нормами проект усиливается роль органов юстиции и наделение их правом отмены постановлений судебных исполнителей 

«Закон об исполнительном производстве предоставляет право обжалования каждого действия судебного исполнителя. Таким правом злоупотребляют должники. Должником оспариваются действия судебного исполнителя по назначению и привлечению оценщика, затем сам отчет об оценке. Отдельно обжалуются действия по передаче имущества на торги, потом сами торги, протокол торгов и т.д. По одному исполнительному производству действия судебного исполнителя могут быть обжалованы десятки раз, в результате исполнение затягивается на несколько лет. Судебные исполнители подтверждают и соглашаются с нарушениями. По сведениям Верховного Суда, более 55% дел с судебными исполнителями завершаются подтверждением их незаконных действий. Поэтому считаем целесообразным усилить роль органов юстиции по таким спорам и наделить их правом отмены постановлений судебных исполнителей. Это позволит оперативно исполнять исполнительные производства», - отметила Унзила Шапак. 

Нормами законопроекта также предусмотрено совершенствование кассационного пересмотра.

«Вопрос инстанционности судопроизводства остается одним из самых острых, сложных и злободневных. От эффективности работы каждой судебной инстанции напрямую зависит качество отправления правосудия и уровень доверия граждан к судам. Сегодняшняя модель кассации подвергается серьезной критике со стороны граждан и представителей юридического сообщества. По гражданским и уголовным делам разные порядок и условия предварительного рассмотрения кассационных ходатайств», - пояснила мажилисмен. 

В этой связи предложена новая модель самостоятельной кассационной инстанции - речь идет о создании в столице трех кассационных судов: по уголовным, гражданским и административным делам.

#мажилис #законопроект #судебные акты

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